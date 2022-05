Las canciones del álbum fueron escritas en un viaje en auto recorriendo el sur de Argentina, desde Buenos Aires hasta Ushuaia ida y vuelta. El álbum fue trabajado junto a la Manada conformado por iLuCa, PJoseph, Krek D, Jason Cogua, Raymar Ei, Dienxo, Ddaniel FL, Mordilax y T3G0.

Sin conocerse en persona ellos son los responsables de la producción en todas las canciones que Francistyle los ha interpretado. El propósito del álbum es que Anthony López pase de solo escribir canciones a interpretarlas como Francistyle, ya que cuenta con un gran equipo de trabajo en la producción y, además, este álbum va a permitir que se conozcan en persona, porque van a iniciar una gira en diferentes países.

“Let it Be” es una fusión de Reggae Pop que habla de un ex amor que invade sus pensamientos y ya no quiere recordar el pasado. Al empezar a componerla Francistyle llamó a Fidel Nadal mostrándole la idea que tenía y a él le encantó, no dudó en sumarse en el proyecto poniendo su creatividad y todo el profesionalismo que lo caracteriza. "Fidel Nadal es uno de mis artistas favoritos y ha sido el artista perfecto para Let it Be producido por la Manada", cuenta Francistyle.

Anthony López “Francistyle” tiene 4 Grammys como compositor: Mejor álbum alternativo y Mejor canción alternativa 2013, 2017, 2019. Fue nominado en 4 categorías en el 2021 y ha compuesto canciones para Mon Laferte, Carla Morrison, Daddy Yankee, Maluma, Karol G, Becky G, Prince Royce, Cristian Nodal, entre otros.