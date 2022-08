El videoclip de “Volvámonos a Enamorar” es un poema en imágenes que le hace honor a la canción y que transmite un sinfín de sentimientos. El amor y el desamor tratado como una gran metáfora. Su hilo conductor se basa en el trabajo de la gran coreógrafa Pina Bausch para transmitir emociones por medio del baile y la belleza de sus movimientos.



Según las Naciones Unidas en un estudio de 2021, “Hay más de 70 millones de personas sordas en el mundo, que sienten la música de la misma forma que lo hace el corazón… vibrando” Es así como la historia va mostrando a los protagonistas del video Christian Briceño (bailarín profesional con discapacidad auditiva) y a Daniela Almanza danzar de una forma celestial, ella sintiendo la música y guiando los pasos. Él debe usar un chaleco especial, una estructura para sentir las vibraciones en el pecho, la música y así bailar de forma sublime. Fonseca será testigo de una poderosa historia de amor con un final feliz donde el amor puede lograr todo.



Ficha Técnica:

Director: Santiago Díaz -Vence

Director de Fotografía: Luis Celedón

Locación: Casa Mapa Teatro en Bogotá



Viajante recibe certificaciones en Colombia:

- El álbum Viajante es Oro en Colombia

- El single “2005” junto a Greeicy y Cali y el Dandee es Oro en Colombia

- El single “Cartagena” junto a Silvestre Dangond es Platino en Colombia



Viajante es la producción discográfica número 9 de Fonseca y en ella, presenta su música a través de diferentes paisajes e historias con un total de 10 temas. Fue concebido en tiempos de incertidumbre, en los que una inmensa parte de los creadores de música estuvieron lejos de los escenarios, y fue finalizado recientemente con el regreso a la nueva normalidad.



Sobre este disco, que fue lanzado en abril de 2022, así comenta Fonseca: “Viajante es el resultado de llegar hasta el fondo del alma en una travesía por 10 canciones que reflejan mi vida y lo que soy ahora. El proceso de este álbum ha sido el más intenso que he vivido. Han sido épocas distintas y así mismo lo fue todo el recorrido de composición y producción. Entregó un álbum del que me siento muy orgulloso y espero que mi música siga sirviendo para sanar, para enamorar, para bailar y para todo lo que la música siempre pueda acompañar. Con Viajante quiero celebrar estos 20 años de carrera. Soy y seré un viajante por siempre y mis canciones son mi manera de ir describiendo este camino”.



Grandes artistas de la música latina acompañan a Fonseca en este álbum, entre ellos el grupo mexicano Matisse, Greeicy, Cali y El Dandee, Silvestre Dangond y Cimafunk.



TRACK LIST “VIAJANTE”

1. “Besos en la Frente”

2. “Pasa” junto a Matisse

3. “En Vivo y En Directo”

4. “2005” junto a Greeicy, Cali y El Dandee

5. “Volvámonos a Enamorar”

6. “Que Nos Pasó”

7. “Perdóname Mis Errores”

8. “Cartagena” junto a Silvestre Dangond

9. “Para Poder Decirte Adiós”

10. “Háblame Bajito” junto a Cimafunk



Desde su lanzamiento, Viajante ha sido reconocido por varias de las más importantes organizaciones de la música latina. “2005” de Fonseca junto a Greeicy y Cali y El Dandee, fue escogida por la prestigiosa revista Billboard como una de las 23 canciones latinas que, en lo que ha corrido del año, han marcado el camino de la música en 2022: “Fonseca afirma abiertamente, que su éxito de 2005 “Te Mando Flores” internacionalizó su carrera. En “2005”, rinde homenaje a la canción, no regrabándola, sino repasando la historia con sus compatriotas colombianos Greeicy y Cali & El Dandee como sus actos secundarios. El resultado es evidente - tú siempre piensas donde aparecerá “Te Mando Flores“ - pero no es gratuito. Esta versión del cover te dará una sonrisa en tu rostro” - Leila Cobo.