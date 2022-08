Francisco Bochatón nos vino a traer su nuevo lanzamiento, con su disco "Ropa de Animal". Él mismo nos comenta que es un trabajo que se gestó en la finalidad de la pandemia, donde pudieron elegir los temas, planearlos con tiempo; después abrieron el juego y seleccionaron nueve sencillos, que es algo que considera como "único necesario".

Bochatón contó que dentro de esas nueve canciones se encuentran románticas, otra al estilo The Cure, un guiño a lo catalán. La seguidilla de singles, argumentó, que tiene un montón de temáticas de otras épocas y actuales, debido a que fue mechando porque los estilos van cambiando.

"La poesía es algo que no puedo evitar en la parte de las letras, no me gusta la manera directa de hablar o descriptiva... si me gusta pero ojalá me saliera; aprendí a remarcar de lo que me sale en bruto, las cuestiones que más me interesan, lo remarco, lo anoto, lo estudio y lo canto, porque por algo lo dije", añadió Bochatón, haciendo referencia a la hora de componer los temas.

El artista tiene en su haber 15 discos grabados, pero "Ropa de animal", va a ser el segundo grabado en vinilo. Como gran anécdota, hay que contar que fue el artifice de cuatro canciones, ante la convocatoria de Gustavo Cerati; esto surgió ante la llamada suya para un cumpleaños de Gustavo, y le llegó esta propuesta, la cual creó sólo en cuatro días.