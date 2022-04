En diálogo con Carucha, el cantante Diego Scarpelli comentó el cómo vienen trabajando el tema de sacar canciones: "Desde el principio tuvimos esa idea de ir single a single, porque la música se evapora muy rápido, donde pretendemos siempre apoyarla con un video que pueda expresar, no solamente la parte de audio, sino para que la gente se inspire y se sienta identificada".

Hablando de lo que fue su trabajo en pandemia, el cantante comentó: "Para lo que fue el nuevo material que fuimos creando, fue un desafío de viajes, venir a estudio, trabajar con gente de producción, audios, la mezcla a la distancia; fue un desafío muy grande porque te tenes que renovar, pero se logró", agregó el cantante.

La banda viene con la parte dos del tema Revelación, ya en las plataformas digitales, donde es un instrumental animado: "Tardamos ocho meses en prepararlo paso a paso, entonces conectarla con Revelación 1, que es una seguidilla de temáticas que tienen que ver con el daño ambiental y una política social; no está dirigida a un color, pero cada uno lo toma como lo toma".

Lo que se viene tiene parte musical cantada e instrumentales, como decía el cantante, de temas ambientales pero también para ambientar temáticas: "Nos han pasado cosas en esta pandemia, fue una introspección al interior de cada uno y empezar a urgar un montón de cosas como 'si voy a volver a tocar' o 'si voy a ver a mi familia'; ahí salieron cosas interesantes, eso hizo que fluya la temática, la parte social, global, hablamos mucho de lo que se vino, sin saberlo".

En tres semanas van a estrenar un cover de Nino Bravo llamado "Te Recuerdo", pero previamente ellos también habían hecho otro de Luis Miguel, con "Culpable o no": "Son ideas que me surgieron cuando todavía ni estaba en la música, fueron solo un pensamiento que ni siquiera se cómo se me ocurrió; sé que lo escuché en la radio y dije 'esto puede ser una canción de rock' y mirá como son las cosas de la vida que 25 años después lo propuse y salió".

