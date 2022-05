El artista mendocino hace un año que está radicado en Buenos Aires y contó que su nuevo disco fue mezclado y masterizado acá y que, a pesar de tener tiempo trabajandolo, salió hace muy poco para que todos lo puedan adquirir. "El nombre del disco viene del método que utilizaban algunos pintores para ver sus otras realidades o fantasmas, se miraban ahí diez minutos fijos, donde empiezan a suceder cosas y esas cosas salían a pintarlas; me gustó el concepto como diciendo que no hay una sola realidad en una sola persona", comentó Montalto.

Hablando netamente de lo musical y de cómo surgió dedicarse a esto, el músico contó: "No sé si hubo un día, fluyó, me parece que alguien me dijo en el momento adecuado que era bueno haciendo esto y la aprobación del otro tiene mucho que ver". "Me preguntaron la otra vez, con respecto a vivir de la música, que cuándo fue el día y tampoco fue de un día para el otro, es como que lo vas buscando, trabajando y se va dando, fue muy de a poco", argumentó.

Y con respecto a sacar discografía siente algo particular: "Tengo un problema que cuando las cosas ya están, yo estoy como dos meses mas adelante y nunca termino festejando nada, ni poniéndome contento porque digo 'bueno, ahora salió este disco, pero mirá todo lo que hice para que saliera y ahora tiene que estar en tal lugar; no sé si está bueno, porque nunca disfrutas el momento de los resultados, ponele, pero nada, estoy muy orgulloso y más de este disco porque me encanta como suena".

Javier Montalto contó que tuvo que decidirse a lanzarse como solista cuando una de las partes del dúo que conformaba, decidió no seguir mas en la música: "Dije 'tengo que seguir haciendo música, porque es lo que hago y lo que me gusta' y al toque hice un disco que se llama 'El Hombre Elefante', que fue mi primer disco solista".

