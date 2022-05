Con formación nueva, la banda de metal lanzó su nuevo disco llamado "Hasta el final". El nuevo integrante es Renzo, a quienes conocieron hace un tiempo en un show de una banda tributo a Iron Maiden. Si bien lo que están presentando fue realizado el año pasado, nunca lo habían mostrado al público, por lo que decidieron hacerlo este 2022.

"Tuvimos la suerte después de muchos años, porque pasó mucho tiempo entre disco y disco, de sacarlo, asi que es como que nos tomamos un tiempo, pero no fue mal gastado, porque hubo giras, salieron reediciones, un monton de cosas; después vino la pandemia, y entre medio de la pandemia sacó el disco nuevo", comentó Marcelo.

Hablando de las influencias musicales, Renzo contó: "De chico me llegaban mas bandas de afuera, Iron Maiden me llegó muy de chico, y empecé a escuchar nacional después de los 20, pero no era fanático de la banda, empecé a escuchar más una vez que me contactaron, pero la verdad me fue muy fácil conectar con la música y las letras, con lo que dice la banda, asi que está bueno porque lo tengo que interpretar y llevar el mensaje".

"De mi parte puedo decir que está re bueno, porque hay un camino, se hicieron cosas, pasaron buenas y malas, pero somos nosotros, y en la vida cuando llegas a unos tantos años y somos más grandes que muchos y más jóvenes que muchos otros, de pronto sentarte un sábado y decís '¿qué hice, loco?' y mirás los videos, te decís 'okey, sigamos'", añadió Marcelo, hablando en retrospectiva de todo lo que hicieron a lo largo de su carrera.

La banda se va a estar presentando el 14 de mayo en Capital Federal y después se van de gira a Misiones y Corrientes.