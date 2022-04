En diálogo con Carucha, Jero comentó que estas canciones fueron compuestas hace dos años con mucha producción, mezclas y maquetas, con una gran inspiración en el rock nacional, nombrando artistas como Charly García, Luis Alberto Spinetta, y mucho de los años 80' con el funky. La grabación la realizó el año pasado y estuvo a cargo de Nelson Pombal, quien estuvo a cargo del último disco de Charly y también tuvo el lujo de tener en la batería a Fernando Samalea, un ícono del género en nuestro país.

Dentro de su estilo argumentó que viene de su familia, por la "radio, vinilos y cd's viejos, pero también de la nueva era, del internet, de descubrir cosas que antes no se podían y ahora la tenes al alcance de la mano; ahi me cebé un montón con los Beatles, Charly, INXS, Sumo". "Tiene impronta del 'New Wave', pero también tiene sintetizadores mas modernos, futuristas, que ayudan un poco a esa modernidad", comentó el artista.

Yendo a su composición en la presentación en vivo, Jero cuenta con dos guitarristas, un baterista y un bajista, y él se encarga de los teclados. "Cuando grabo me gusta tener yo la decisión de qué arreglos poner o sacar, pero a la hora de tocar en vivo, está bueno tener alguien que te acompañe, te tire idea y esté con vos", explicó.

El disco de cuatro canciones tiene una gran inspiración en el rock argentino, pero el artista destacó que "la dicción, la letra, los pasajes de cada parte, también tiene una parte funky como del 'Rap de las hormigas' y son cosas muy de acá". "El EP no es tan funky en particular, tiene rock progresivo, otra balada media 'Bajan' de Spinetta, y después hay una futurista media Pink Floyd, mezclada con lo argentino", culminó.

Jero Jones viene de presentar su disco en Makena, donde siempre tuvo el "sueño" de tocar ahí, lo que describió como "mágico". También contó que le gustaría abrir para bandas indie como "El mató a un policía motorizado", Melanie Williams e internacionales como Arctic Monkeys y The Strokes.

Lo que sigue para el artista es seguir presentando este EP llamado "Hollywood está lejos de casa" (que pueden escucharlo en las plataformas digitales) en diferentes puntos de la Ciudad de Buenos Aires, Zona Sur del GBA y La Plata, y también con una futura grabación de nuevos materiales con distintas fusiones como postpunk y rockfunk.