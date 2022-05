Parte de la banda se hizo presente en CM Rock y comentó que están muy contentos por los estrenos y la cantidad de fechas que tienen pautadas en vivo. El tema nuevo que traen se llama "Otro tipo de electricidad" va a salir en las plataformas digitales y en videoclip, en lo que destacan que es un resumen de estas 3 décadas que llevan en la industria.

La Naranja tiene un gran bagaje y destacan: "Lo principal es aguantarnos, porque es como un matrimonio, lo decíamos la otra vez 'mientras nos sigamos divirtiendo y pasándola bien, con todo el trabajo, mientras siga intacto tenemos cuerda para rato". "Creo que la pandemia fue una prueba, porque no hemos parado de tocar, donde además Polo, que se fue en buenos términos, le hizo un click por situaciones y obligaciones personales, ahora está Milton como bajista", comentaron.

"El éxito es transitar el camino (..) el mérito de La Naranja es que siempre lo hicimos funcionar; subimos, tocamos y está todo bien, pero siempre tenés que ofrecer algo nuevo y algo que le resulte atractivo a la gente a la hora de pagar una entrada porque tiene que venir, y siempre que presentamos un show, me imagino a mi yendo a ver a una banda", agregaron.

Ellos dicen destacarse por ser una banda que "transpira rock and roll", porque siguen tocando de forma tradicional, sin "maquinitas", a lo que comentaron: "Mientras sigan The Rolling Stones, AC/DC y Kiss, que los ves que tienen 70 años y están espectacular, a mi me emociona, aparte cuando subís a un escenario, tenes 20 es como que bajas".

La Naranja se va a estar presentando el 4 de junio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con motivo a sus 30 años en la música