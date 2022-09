Lali,la viene rompiendo en todos los aspectos artísticos: "Es una hermosa producción, hermosa canción y soy muy fan de este video, la verdad es esa, y estoy muy feliz con cómo quedó, me encanta que después de N5 siga esta canción, que sigue mostrando un poco el sonido de lo que va a ser el disco completo", adelantó y siguió: "El año que viene -por la salida del disco-, por un momento flashé este año, pero entre Mundial, tiempo, la gira, los shows que sucedieron aquí en Buenos Aires y el interior, no te llegué a terminar todo como quiero y si no es así, no te lo saco", comentó la artista.

La historia de "2 Son 3"

"La canción es una cosa y el video es otro flash ¿viste?, un poco con la idea del video, con el director, era salirnos de lo esperable; creo que si escuchas esta canción decís 'me está hablando de los tríos, bueno, seguro que el video, según leí por ahí, esperaban yo literal con dos personas y si algo me caracteriza, con la gente que estoy laburando, es salir un poco de lo que se espera en lo visual; uno puede escuchar una letra y llevarla para miles de lados", argumentó.

Y siguió: "Un poco lo que contamos en esta mini peli que nos mandamos es un poco del lavado de cerebro, más profundo, no es un trío nada más; nos vamos a la fantasía de la ficción para, en realidad, decir algo muy cotidiano y vanal, que es son las mentes cuadradas, los dinosaurios; hacemos mucha referencia ahí; de hecho, está la foto de Charly, llena de información en esa guarida con la que inicia el video, donde hay muchas canciones haciendo referencia a nuestra cultura y rock nacional, al pasado y la gente que piensa en pasado y que no permite hablar de otras cosas en el presente".

Lo sucedido con la chica de Mendoza

"Espero que ese hecho, que se hizo tan viral la historia de ella, despierte aquellas almas oscuras o inconscientes que no ven el mal que están haciendo o repiten el mal que les hicieron, que es también muy social; espero que estos gestos despierten a estas personas, pero igual, lo más tangible y bonito para mí, fue que ella pasara un momento lindo, un rato de algo copado, de una buena vibra; estuvo con su familia en el show, dicho por sus padres, no había ido nunca a un show, no habían tenido esa posibilidad, entonces les veía las caras y para mí fue muy placentero que por dos horas se olvidaran de los bajones y sobre todo ella pasara un lindo momento y se sintiera especial".

Los shows y las fechas que se vienen

"Lo que está sucediendo en este momento es que los sold outs se me vinieron encima, porque de corazón no esperé que esto sucediera así de rápido, a la hora habían agotado; entonces estoy ahora como en '¿qué hacemos ché?' porque la gente piensa en que es fácil poner otra fecha, al otro día, pero los lugares tienen fechas ocupadas, hay otros artistas, asi que quiero que sepan que estoy pensando qué hacer, pero porque ustedes están re locos y generan esta ola que me halaga mucho, no solo por la sensación de que te quieren venir a ver, sino porque quieren venir a ver este show, que no se quieran perder la fiesta".

Su participación en La Voz

En la comparación que le realizan con Susana Giménez, Lali se abstiene y aparta de eso, siempre desde la buena onda: "Susana hay una sola, no me pinta esa -de tener un programa propio, al estilo de la diva-, me halaga mucho que piensen que podría llevar a cabo un espectáculo, pero no me siento yo, porque siempre hago cosas que a mi me salen, artísticamente hablando, y no me veo ahí, donde estoy es un rol muy lindo para mí porque puedo hablar de algo que me gusta que es la música, puedo acompañar a artistas nuevos, talentos que quieren ocupar un lugar adentro de la industria, y me encanta dar una mano; me honra realmente compartir lugar con gente como Montaner, Mau y Ricky, la Sole, para mí es un placer todo lo que me sucede estando ahí".