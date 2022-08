Además de presentar su show en Buenos Aires, el grupo comentó que tiene disco nuevo: "Estamos muy felices, porque es un disco muy vivo, potente y melódico; hay mucha melodía, mucha letra, mucha canción, y es una mezcla no siempre es fácil de lograr, la energía y la musicalidad y creemos y sentimos que Las Lenguas Muertas tienen eso", comentaron.

Antonio y Ariel comentaron que se mezclaron fácil a la hora de la música, pensando en ideas que escribían con mucha fluidez. Estando juntos decidieron que debía ser una banda y de ahí llamaron a Claudio Leiva en batería, Marcos Roca en bajo, y allí entendieron que era el espíritu, algo que pregonan a la hora de tocar.

La banda tiene un EP de versiones en español de bandas como The Beatles, The Rolling Stones, Sandro, The Jam. Acá destacan que lo hicieron como una forma de diversión, mientras esperaban la salida de su disco.

Las Lenguas Muertas va a estar tocando este sábado 13 de agosto en Buenos Aires.