Lo que Valentin Samsón y Karina Limura te traen en cada programa siempre está a la vanguardia de la tecnología; en este caso, no se quedaron atrás y traen lo último, recién salido del horno ¡Mirá!

Nano UAV - Black Hornet

En primera instancia Kari te trae "El Nano Dron", de Black Hornet que le permite al usuario a pie no especializado tomar conciencia y conocimiento de la situación de forma inmediata y oculta.

La innovadora tecnología de infrarrojos (IR) y observación terrestre (EO) acorta las distancias que existen entre los sensores aéreos y los de tierra, además de permitir la misma conciencia situacional que un vehículo aéreo no tripulado de mayor tamaño y proporcionar las mismas funciones de localización de dispositivos explosivos que los vehículos terrestres no tripulados.

El dron es muy ligero, casi silencioso y con una autonomía de vuelo de hasta 25 minutos, el Black Hornet, probado en combate y de dimensiones muy reducidas, transmite al operador tanto imágenes en movimiento como fijas en directo con calidad HD. Se vende a compradores cualificados.

Se puede salvar vidas y reducir los daños colaterales, también se puede detectar e identificar amenazas tanto de día como de noche sin ser detectado. Incremente a velocidad de movimiento y aumente las opciones de maniobra.

Con 1,3 kg de peso y de dimensiones lo suficientemente pequeñas como para que lo transporte un soldado a pie en su cinturón, el Black Hornet PRS tiene un funcionamiento sencillo y para su uso solo se requiere una mínima formación.

Sus señales visuales y audibles extremadamente bajas permiten a soldados a pie llevar a cabo operaciones encubiertas con mayor seguridad. Puede utilizarse prácticamente en cualquier lugar y momento sin necesidad de coordinación previa del espacio aéreo.

Sonic Origins

Valen te trae las clásicas aventuras de Sonic The Hedgehog, Sonic The Hedgehog 2, Sonic 3 & Knuckles y Sonic CD en la nueva remasterización de Sonic Origins. Podés correr por la icónica Green Hill y enfréntate al traicionero robot Death Egg hasta desbaratar los maléficos planes del Dr. Eggman, todo ello en alta definición; esta nueva versión incluye nuevas zonas que explorar, animaciones adicionales y el nuevo modo Aniversario



Explora los títulos clásicos de Sonic en alta definición con nuevas animaciones para el inicio y el final de cada uno de los juegos.Completa misiones para conseguir monedas con las que podrás desbloquear nuevo contenido, desafíos y fases especiales en el museo. Jugá en las numerosas zonas del modo clásico con la resolución original del juego y un número limitado de vidas o en el nuevo modo aniversario con vidas infinitas y una resolución mejorada a pantalla completa.

Influencers virtuales

Los influencers virtuales, también son conocidos como CGI (Computer Generated Imagery), que son personajes diseñados por estudios de diseño gráfico, tecnologías 3D, basadas en la realidad virtual y la inteligencia artificial, basadas en mayor o menor realismo.

La gran mayoría de los mismos tienen forma humana o humanoide, aunque también hay casos que son personajes animados e identificables como tal. Actualmente hay decenas compartiendo contenido en las redes, colaborando con marcas y acumulando seguidores, de hecho, algunos cuentan con millones de seguidores.

Madison

MADISON es un videojuego de terror psicológico en primera persona, con una jugabilidad terrorífica y una narrativa inquietante y convincente.

¿Qué harías si te despiertas encerrado en una habitación oscura con tus manos cubiertas de sangre?. Jugá como Luca, y sobrevive la brutal tortura de MADiSON, un demonio que lo forzó a continuar un ritual macabro comenzado decadas atrás, llevándolo a cometer actos aterradores. ¿Serás capaz de terminar esta siniestra ceremonia?.



Cada personaje en MADiSON tiene una historia perturbadora que se une perfectamente con la narrativa principal. Piensa cada paso que das y ten cuidado de no atraer atención no deseada, no estarás solo. En la jugabilidad, se utilizar la cámara instantanea para sobrevivir esta tortura o sumergirte aún más en ella.