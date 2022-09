En el camino de #LaRutaDelOro, Los Palmeras siguen sorprendiendo con lanzamientos junto a grandes artistas, y este es el caso de Carlos Baute. La canción elegida fue Mi Medicina, clásico del artista Venezolano que vive hace tiempo en España.

La canción cuenta con un videoclip realizado en Madrid, durante la gira que Los Palmeras realizaron por España. El video muestra al grupo de cumbia santafesina junto a Carlos Baute en los lugares más icónicos de Madrid: Parque del Retiro, Plaza Mayor, Gran Vía, entre otros.

Este lanzamiento formará parte del disco que Los Palmeras estarán lanzando antes de fin de año en el marco de su celebración de los 50 Años en la música. Entre los lanzamientos que se destacan está Macumbia junto a Neo Pista, que actualmente tiene más de 6 millones de vistas en su videoclip. También se destaca Pa’ que Tenga Swing, una canción al mejor estilo de Los Palmeras. En ambos videoclips participan dos figuras de la televisión argentina como son Alejandra Magglieti y Pichu Straneo.

Los Palmeras vienen de ganar dos Premios Gardel este año por el trabajo realizado junto a La Delio Valdez en Diciembre de 2021. Los premios fueron por Mejor Canción de Cumbia y Mejor Videoclip Largo, otorgados por Noche de Cumbia. Este es un EP que cuenta con 3 canciones trabajadas en conjunto y registradas en vivo en la fecha que compartieron ambos grupos en el Luna Park.

El grupo se presentó con Axel, por el Festival Únicos, en el Teatro Colón: "La pasamos espectacular, un público maravilloso, una orquesta muy buena, y la compañia de Axel que es un amigazo, de esos muchachos que ya no quedan".

La "Ruta de Oro" se trata de los 50 años de Los Palmeras, que empezaron desde el principio de año con distintas grabaciones y artistas, con difertentes propuestas, basándose en el género de la cumbia: "Ahora lo vivimos con mucha más tranquilidad, viajamos a un solo lugar, no hacemos muchos en la misma noche, pero en todo el país y estamos muy felices de todo lo que se ha dado", comentaron.

Estas colaboraciones que van realizando, la hacen con artistas de todas las edades, por ejemplo Macumbia que es de la nueva generación: "Fue elegido por el talento que tiene, es un chico muy educado y centrado, cosa que nos gustó y lo convocamos para que esté en esta grabación". "La compañía discográfica tuvo mucho que ver, porque nos brindó todo su apoyo e hizo de nexo para que esté con nosotros", agregaron en base a que todo fluyó de gran manera.

"Nosotros estamos viviendo el hoy, no el mañana, ni el ayer, el hoy es lo importante, porque no podes contar 50, si no hiciste el 49", comentó Rubén Deicas, argumentando el porqué no pensaron en algún momento en retirarse de la escena musical. En cuanto a la participación de Alejandra Maglietti en el video, comentaron: "La buscamos porque es una excelente persona, más allá de la belleza que tiene y salió algo espectacular".

El día que cumplen 50 años en la música es el 9 de diciembre, donde ya tienen pensado hacer una "mega fiesta" en Buenos Aires, en lugar todavía a designar.