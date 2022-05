El artista comentó que esta colaboración surgió de estar reunidos en su casa, se dijeron entre ambos de hacer un remix y a los tres días ya estaban listos en el estudio grabando cada uno su parte. En eso, Rusherking se iba a ir a Europa y, faltando 7 días, Luck Ra recibió la invitación y no dudó un segundo: de allí surgió el video en las calles de París, Francia y Madrid, España.

Hace ya tiempo que los músicos son amigos y no es la primera vez que hacen un single juntos, de hecho tienen "Ya no me extrañas" (2018) y "Fuego" (2022), asi que tuvieron que pasar 2 años para volverse a meter adentro de un estudio para realizar tema nuevo. "Venía con ganas de hacer el remix y bueno, ahí saltó Rusher a romperla y salió eso", comentó Luck Ra.

"Es un tema que salió de mi corazón, por eso es bastante especial, lo hice cuando estaba re-triste por cosas de la vida de cuando uno quiere mucho y las cosas no suceden; ahí dije 'voy a hacer un tema de lo que tengo acá -señala su corazón- lo saco para afuera, era un tema personal que jamás tuve la idea de que fuera comercial, que lo escuchara la gente, hasta que mis amigos me dijeron 'si no sacas esto sos un b*ludo y fue como 'bueno, son mis amigos, vamos a hacerle caso, y fue una gran decisión", comentó el artista sobre la canción.

Si bien se considera como una persona que escucha todo tipo de música dependiendo su estado de ánimo, desde reggaetón hasta el rock sin escalas, Luck Ra contó que lo último que agregó a su lista de canciones fue el nuevo disco de Bad Bunny, Morat y Fade, y de argentina escucha mucho a Duki, Tiago PZK, FMK.

A su vez también habló de su colaboración con Tuli, a quien considera una gran amiga, dándole la oportunidad en "Qué Casualidad", porque vio que estaba de forma incansable yendo a clases de canto, y le hacía una gran ilusión participar con ella.

