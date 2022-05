Luego de diversos shows en el interior del país, todos ellos SOLD OUT, Mau y Ricky vuelven con un espectáculo nunca visto. Un “desgenerado” concepto que da nombre, no sólo a la gira, sino también al nuevo proyecto musical del dúo.



Las entradas saldrán a la venta por los canales habituales el próximo viernes 6 de mayo.



No cabe ninguna duda que Argentina abraza al dúo de hermanos Mau y Ricky, y ya le ha demostrado su fidelidad en cada paso que han dado en su carrera.



Ahora llega el momento de devolver ese amor con su nuevo tour que se estrenará en esta gira nacional donde recorrerán el país con un concierto renovado.

Cada encuentro con su público será una fiesta llena de sorpresas en un recorrido por todos los géneros y para todos los gustos.



Con una imponente producción, Mau y Ricky prometen poner a viajar al público por todas sus emociones.





“DESGENERADOS TOUR 2022”

22 julio Mendoza

23 julio Villa María

24 julio Rosario

4 agosto Santa Fe

5 agosto Córdoba

6 agosto Tucumán

7 agosto Salta

12 agosto Bahía Blanca

13 agosto Tandil

14 agosto Mar del Plata

15 agosto La Plata