El primer corte lanzado para este nuevo Proyecto es la feroz “We’ll Be Back”, acompañada por la premiere de “We’ll Be Back: Chapter I”, un cortometraje épico y repleto de acción en el que relata los orígenes de Rattlehead, la mítica mascota e ícono del grupo. Producido por el líder y frontman Dave Mustaine, en el corto vemos la historia de un valiente soldado, su sacrificio personal y su voluntad de supervivencia. Este es el primero de una trilogía de videos que será presentado junto al lanzamiento de este nuevo álbum de estudio.

“The Sick, The Dying… And The Dead!” consolida el regreso del grupo, que comenzaría tras el lanzamiento de su trabajo ganador de Grammy, “Dystopia” (2016), mientras que marca también el reciente triunfo de Mustaine tras su lucha contra el cáncer de garganta. Reuniendo al visionario cantante junto a Chris Rakestraw (Danzig, Parkway Drive) como co-productor -dupla que también fue parte de “Dystopia”-, este nuevo trabajo discográfico fue grabado en el estudio de la casa de Mustaine en Nashville, con Kiko Loureiro como guitarrista y Dirk Verbeuren en batería. El bajista Steve DiGiorgio participó temporalmente para el álbum, aunque, luego del inicio de la reciente y última gira de Megadeth, James LoMenzo se incorporó a la banda como bajo permanente.

“Por primera vez en mucho tiempo, todo lo que necesitaba para este disco está en su lugar correcto”, comentó Mustaine. “No puedo esperar a que el público pueda llegar a tenerlo”.

Incluyendo algunas de las composiciones más fuertes de Mustaine, mientras incorpora también otras del resto del grupo, “The Sick, The Dying… And The Dead!” trae consigo todo lo distintivo que hace a Megadeth. Desde la abrasadora furia retrospectiva de “Night Stalkers” (junto a la colaboración de Ice-T) y el primer single “We’ll Be Back”, hasta la más lenta y melódica “Soldier On!” y la tan personal canción que le da nombre al disco, con sus interesantes giros y vueltas.

El álbum reluce los riffs ultra frenéticos, solos feroces y el espíritu aventurero por el cual el grupo es conocido y sabe destacarse, todo esto mezclado con el virtuosismo, la precisión característica y el singular gruñido de Mustaine. Así, este disco combina todos los motivos musicales que hacen a Megadeth unos de los grupos más disruptivos del metal, siendo unos venerados y totales abanderados del género.