Era hora de que vuelva con todo y la reina del pop no falló: Madonna vuelve con un nuevo álbum llamado "Finally Enough love: 50 number ones".

El mismo consta con 16 canciones llenas de clásicos como "Like a Prayer", "Into the Groove" y "Express yourself". Claro está y como sorpresa, se encuentra Maluma como artista invitado, en "Medellín".

Mike Dean, quien produjo los dos últimos discos de Madonna ( Madonna Rebel Heart -2015- y Madame X -2019-) y quien remasterizó estas remezclas. Como se puede observar, Nicki Minaj, Justin Timberlake o Britney Spears, aparecen en el disco.

Esta obra, según su discográfica está reinvindicando su lugar en la historia del pop; hay que agregar que va a contar con el tradicional formato físico, donde va a contar con 50 temas, incluyendo sus grandes éxitos e inéditos, pero a partir de agosto.