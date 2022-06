En The Love & Sex Tape escuchamos a un Maluma mucho más urbano que en los últimos años, manteniendo la esencia del beat con el que el astro colombiano despegó su fenomenal carrera. Este álbum es toda una experiencia musical que pondrá a los amantes del reggaetón y al mundo entero a desinhibir sus emociones al escuchar y “perrear” a su ritmo.



“Me hacía falta la esencia de Maluma de mis inicios. Sentí que necesitaba comunicación con la calle, con la que gente que disfruta de este ritmo urbano que me caracteriza desde el principio de mi carrera; por eso decidí hacer este álbum. The Love & Sex Tape representa mi dualidad y el sonido urbano de mis inicios traídos a este 2022", expresó Maluma.



El nuevo álbum incluye 8 tracks en total, de los cuales, 3 son éxitos recientemente lanzados: “Cositas de la USA”; “Mojando Asientos” junto a Feid; y su tema titular "Nos Comemos Vivos" al lado del artista puertorriqueño Chencho Corleone; aunado a otras colaboraciones como “Sexo Sin Título” con Jay Wheeler y Lenny Tavárez; y “Tsunami” ft Arcángel y De La Ghetto.



Además, la superestrella ayer lanzó el videoclip de "Nos Comemos Vivos" con Chencho Corleone. El video fue filmado en la Ciudad de Miami bajo la producción de Royalty Films. Para ver el video de "Nos Comemos Vivos".



The Love & Sex Tape es la sexta producción discográfica en la exitosa carrera del artista. Fue producida por Kevin ADG y Chan El Genio ("The Rude Boyz") y compuesta por Juan Luis Londoño Arias ( Maluma), Edgar Barrera, Andrés Uribe, René Cano, Kevin Mauricio Jiménez, Bryan Snaider Lezcano, Justin Quiles, Lenin Yorney Palacios, Julio González Tavares, José Ángel López Martínez, Jonathan Rivera, Giencarlos Rivera, Orlando Javier Valle Vega (Chencho Corleone), Rafael E. Castillo, Austin Agustín Santos, Salomón Villada, Mauricio Jiménez.



Cabe destacar que en la portada del nuevo álbum podemos apreciar la imagen de su mascota Buda que, de acuerdo con el artista, representa su sombra. Es su fiel compañero de aventuras con el que ha compartido muchos momentos de su vida y por lo tanto quiso compartir con el mundo el cariño que le tiene plasmándolo de una manera muy artística de la mano del exponente de arte contemporáneo Joseph Klibansky.



Track list de The Love & Sex Tape:

Cositas de la USA Sexo Sin Título ft. Jay Wheeler, Lenny Tavárez Nos Comemos Vivos con Chencho Corleone Tsunami ft Arcángel, De La Ghetto Mojando Asientos ft. Feid La Vida Es Bell. Mal de Amores Happy Birthday

Por otro lado, tras el éxito histórico con su magno concierto "Medallo en el Mapa" en el Estadio Atanasio Girardot de su ciudad natal que desató euforia masiva entre la audiencia presente, el superastro colombiano continúa con su Papi Juancho Maluma World Tour en México, donde el sábado pasado hizo vibrar el Arena VFG en Guadalajara, Jalisco. La fenomenal gira continúa con dos presentaciones consecutivas este fin de semana en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México para luego regresar a Europa con más fechas, incluyendo una segunda fecha en el WiZink Center de Madrid.