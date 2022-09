Luego de sumar otro No. 1 en las listas de "Latin Airplay" y "Latin Rhythm Airplay" de Billboard con su éxito global “Mayor Que Usted”, convirtiéndola en la artista latina con más Top 10s en la lista de "Latin Rhythm Airplay", el orgullo dominicano Natti Natasha se prepara para conquistar con un nuevo himno que busca unir países a través de un llamado poderoso hecho por mujeres. En esta ocasión, la estrella dominicana Natti se une a la líder del movimiento urbano en Argentina María Becerra para lanzar “ Lokita”, un himno que será abrazado por fanáticos alrededor del mundo. Lanzado bajo el sello de Pina Records/Sony Music Latin, el tema ya está disponible en todas las plataformas de música digitales.



Producido por DJ Luian y Mambo Kingz, “Lokita” se destaca por su letra sensual y provocadora decorado con un ritmo contagioso. Usando la fórmula que la convirtió en la propulsora de un movimiento imparable de mujeres dentro del género urbano y no esperado por la industria latina, Natti Natasha desata su estilo seductor e inigualable, unido con el estilo auténtico de Maria Becerra, uno representando el poder de la nueva generación de mujeres en Argentina, para crear una explosion musical.



Natti Natasha y María Becerra dedican el tema bailable a todos los hombres y latinos que las vuelven “Lokita(s)”. “Lokita” es un tema con el que hombres y mujeres de todos los países se podrán identificar, levantando sus banderas con orgullo, desde el Estados Unidos y el Caribe, hasta México y Cono Sur. “Trabajar con María fue muy especial, de verdad que es un tema que disfrutamos escribir y grabar juntas. Es una canción que estoy segura que la gente bailará y disfrutará”, expresó Natti Natasha.



Por su parte, el video musical se filmó en Buenos Aires, Argentina y estuvo bajo la dirección del director Venezolano, Nuno Gómes. Filmado en la histórica Casa de La Cultura, ambas artistas nos llevan en un viaje a través de cuatro diferentes sets coloridos, donde usan los diferentes escenarios para expresar de manera sensual y sugestiva sus deseos de aquella persona que las vuelve “Lokita”. Entre efectos visuales y apariencias de bailarines representativos de diferentes culturas y países latinos, Natti y María expresan lo que sienten, sin censura y a su manera. Entre miradas sensuales y baile, nos demuestran que el movimiento de mujeres dentro de la música latina sigue más vivo que nunca.



Recientemente, el hit global de Natti Natasha “Mayor Que Usted”, junto a los máximos líderes del reggaetón Daddy Yankee y Wisin & Yandel, ha acumulado más de 50 millones de reproducciones en plataformas digitales y más de 60 millones de vistas en Facebook. El tema alcanzó la posición No. 1 en la radio de Estados Unidos y Puerto Rico en la lista de "Latin Airplay" y "Latin Rhythm Airplay" de Billboard, al igual que logró posicionarse No. 1 en las listas de popularidad en México y República Dominicana, y logrando impactar en Chile y Argentina.

María Becerra nos presentó el video del hit "Automático" y adelantó su disco "La Nena de Argentina"

"Es una fantasía que tenía hace tiempo, básicamente de hacer el amor adentro de un auto; es una idea que tenía dandome vueltas, y justo una vez salió el estribillo, y fue por ese lado, la verdad que estoy super contenta", comentó María Becerra sobre el significado del video.

Y continuó sobre cómo se le ocurrió: "La primera idea fue el coro, que salió así con letra y todo, se la mandé la tonalidad a mi productor; a él le encantó la melodía y me dijo que lo deje trabajar con el beat, para mandarmelo; me lo envió al siguiente día y justo estaba en un vuelo yéndome para Chile a tocar, y me dijo: "Amiga, acá está lo que estabamos hablando ayer de 'Neumáticos' -como le habían puesto en ese momento-; cuando el avión estaba por despegar, me lo descargué y en todo el viaje, que habrán sido dos horas, fue donde escribí la canción".

Al single lo presentó en Paraguay por primera vez, donde ya se sabían el estribillo de la canción, debido a los teasers que había subido del mismo. Becerra se mostró sorprendida y agradecida con todo el público paraguayo.

Uno de los rumores que corría con este clip, era que fue uno de los más costosos que se realizó en nuestro país: "No te voy a mentir, la verdad es que hubo mucha inversión en este video", contó sonriente María. "Realmente creo que invertimos mucho de nuestro tiempo y de un montón de otras cosas, porque confiamos mucho de 'Automático', asi que no nos decepciones", argumentó señalando al banner al final de la frase.

Dentro del video se puede observar que llega una persona extraña, con un auto viejo, le ofrece una pieza rara y arranca la cuestión: "Se grabó acá en Argentina y duró tres días de 17 horas cada uno, muy poco sueño hubo ahí, pero bueno ya lo sabíamos; fue un rodaje heavy, pero como todo gran proyecto, lleva su gran esfuerzo, sus horas de trabajo, pero cuando sale es una satisfacción hermosa", disparó.

En lo que va a ser su nuevo trabajo discográfico, "La Nena de Argentina", destaca que siente que hay un gran cambio en ella misma desde lo que fue "Animal" hasta el presente, destacando a "Automático" como el corazón de lo que se viene. También agregó que le dio una señal a la gente y que se guíen en cuanto a que todos los reguetones del álbum, van a ser del estilo del último hit.

Si bien viene realizando featurings con grandes artistas, en este nuevo álbum no va a haber ninguna colaboración: "Fue una decisión difícil de tomar, pero dijimos 'vamos a arriesgarnos'; se llama 'La Nena de Argentina' y quería que sea full así, que no pierda mi escencia por ni un segundo, porque cuando trabajas con otro artista dependes de lo que el otro artista hace porque es su escencia también, hay que acomodarse mucho, y yo quería que fuera 100% yo y es un reto, hoy en día, un álbum solista, pero todos le tenemos muchísima fe", añadió.