En la canción, Nicky le canta a una chica que está en una mala relación, donde ella llora constantemente y se queda con los ojos rojos y él quiere que termine con esa relación.



El video fue dirigido por Willy Rodríguez y filmado en Madrid, España el año pasado. La producción es como una obra de arte donde vemos a Nicky cantándole en una mansión tipo museo a la mujer que quiere y tratando de convencerla de que deje esa mala relación. Los fanáticos también verán diferentes escenas artísticas como Nicky Jam en llamas y una escultura desangrándose.



El nuevo proyecto llega después del lanzamiento de su video "Celosa", que fue lanzado el año pasado en octubre y tiene más de 1 millón de visitas en YouTube. También lanzó el video "Magnum" con Jhay Cortez en agosto y tiene más de 8 millones de visitas en YouTube. En julio, lanzó el video "Miami" , que tiene 9 millones de visitas en YouTube.



El año pasado, Nicky Jam lanzó su álbum "Infinity", que contó con muchos éxitos incluyendo la canción "Fan de Tus Fotos" junto a Romeo Santos. La canción fue producida por Sky Rompiendo y fue la segunda vez que colaboraba con Santos, y el video fue filmado en Miami. En el video, que tiene más de 68 millones de visitas en YouTube, el dúo se encuentra soñando con su jefe, quien creen que les ha estado enviando señales contradictorias. "El director en realidad se le ocurrió el concepto y fue divertido de hacer ", le dijo a People CHICA." Nunca llego a ver ese lado de Romeo, y la gente no está acostumbrada a verme vestido con un traje ".



Comenzará la gira Infinity Tour por 13 ciudades el próximo mes en Boston, MA, y aunque no está estableciendo expectativas para sus shows, Nicky Jam se asegura de que sus fanáticos la pasarán bien.



“Nunca me gusta establecer expectativas al entrar en una gira porque solo quiero divertirme, hacer lo que amo y que la gente disfrute conmigo. Actúo para mi gente. Creo que los fans se sentirán bien y recordarán tantas canciones que les encantan de mis álbumes anteriores, pero también experimentarán la nueva versión de mí y la música que la acompaña ”, compartió con Ocean Drive Magazine