Nicki debutó en el festival This Ain't No Picnic en Los Ángeles este pasado fin de semana, después de presentarse en Coachella a principios de año. Recientemente ganó en el prestigioso premio argentino Premios Gardel, en las categorías de "Mejor Álbum de Música Urbana" y "Mejor Colaboración de Música Urbana”.



La estrella argentina en ascenso Nicki Nicole, de 22 años, ha lanzado su nuevo sencillo "Nobody Like Yo". La canción viene acompañada de un video oficial, dirigido por Agustín Portela, en el que aparece Nicki como una boxeadora.



"Nobody Like Yo" es un tema que fusiona el trap con la salsa. Fue producido por el colombiano ICON y el argentino TATOOL. "'Nobody Like Yo" es una canción que he querido que todo el mundo escuche durante mucho tiempo", comparte Nicki. "Estaba guardada para el momento justo, que es ahora. Habla de una batalla interna entre dos personas que luchan cada día debido a sus egos y pretensiones."



La canción "Nobody Like Yo" sigue a las recientes actuaciones de Nicki en los festivales This Ain't No Picnic en Los Ángeles y Baja Beach Fest en Rosarito. A lo largo de 2022, Nicki ha lanzado explosivas colaboraciones con artistas como Camilo, Eladio Carrión, Emilia y Los Ángeles Azules.

Su gira por Europa

Nicki Nicole tuvo una gran y exitosa gira por el viejo continente donde juntó a más de 500 mil personas, en países que incluyen a Francia, Portugal, Suiza y España. Esto se dio después de su gran paso por Estados Unidos, donde tocó en el Festival Coachella.

En Europa estuvo dos meses donde recorrió el Primavera Sound (Barcelona), Boombastic Festival (Madrid y Llanera), O Son Do Camiño Festival (Santiago de Compostela), Holiika Festival (Calahorra), Garorock Festival (Francia), Montreux Jazz Festival (Suiza), Isla Bonita Love Festival (Tenerife), y Nos Alive (Portugal).

La primera colaboración internacional

"Naturaleza" fue el single que Camilo publicó junto a Nicki Nicole de invitada. Este tema pertenece al quinto adelanto del disco "De Adentro Pa Afuera", donde también su video que tuvo un estreno al mismo tiempo. Este single trae una fusión de pop característico y la música urbana de Nicki.

“Me junté con Cami y teníamos idea sobre hacia dónde queríamos ir, pero nos copábamos tanto que terminábamos creando canciones nuevas todo el tiempo”, comentó la cantante sobre el nuevo single y concluyó: "Después de muchos encuentros, decidimos que ‘Naturaleza’ tenía un mensaje muy poderoso que queríamos compartir con todos, y la terminamos de armar, cada uno con su impronta. Estamos felices con el resultado y ojalá todos la disfruten y se sientan identificados como nosotros".