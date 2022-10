El artista comentó que se encuentra muy contento con el resultado final de todo el trabajo que vino haciendo para que su nuevo single esté publicado, a raíz de el gran grupo que pudo formar para llevarlo a cabo, y que fue un desafío muy lindo al cual está enfrentando.

Cabe destacar que el artista es el hermano de Gonzalo e hijo de Jorge Higuaín. Estudió Educación Física y, cuando dejó de jugar al fútbol, empezó a trabajar en una agencia de jugadores, con lo cual -destaca- no eran compatibles la música con ir a representarlos. Cuando Federico y el Pipa encararon el final de su etapa deportiva decidió apostar por encarar este proyecto de la forma más profesional posible.

"Fue una sensación bastante particular, sobre todo para lo que representó Gustavo en la historia del rock nacional, y después, entrar a ese templo, de la música nuestra fue una experiencia prácticamente inolvidable; ahí venían los chicos y se ponían muy toquetones con todos los amplificadores que había ahí, porque son fierros que no los encontrás en todos lados y sobre todo que los allá tocado él, tiene un plus", comentó Higuaín, con respecto a que grabó su disco en el estudio de Cerati.

Su nuevo single y cómo se metió en la música

"Fue una canción que la idea principal nace en pandemia y por el famoso 'permiso para circular' y ahí, en el medio, hay un par de frases puntuales; es un single que no tiene tanta relación con el disco y nos decidimos hacer un funk, que es un género que a mí me gusta mucho, y fue una búsqueda y se terminó con Vamos, que creo que está bastante bueno".

A su vez habló sobre qué es lo que hace que el deporte y la música vayan de la mano: "Lo que noté de las veces que me subí al escenario es la adrenalina que te da, porque siendo futbolista entrenás toda la semana y los fines de semana exponés, ante la aprobación o reprobaciónd e la gente; esto es más o menos parecido, y soy adicto a esa adrenalina, porque desde los 6 años que jugaba en el club Palermo que salía a exponer ante 300 personas, padres, que te alentaban aunque alguna escaramuza siempre hubo, con lo cual eso es lo que me hizo tomar el impulso para hacer música".

El 17 de noviembre en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires va a estar presentando el disco, donde ya se encuentra preparando el show con la banda.