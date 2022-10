Hablando de lo musical, la banda son ampliamente variados: "Esto viene de pibe, uno nació y creció con el rock, entonces es un poco una continuidad de lo que uno venía haciendo en otras bandas y otros tiempos, y fuimos anexando más lo generacional, donde tenemos otros aires de juventud que refrescan la banda e incorporan otros ritmos nuevos al rock, candombe que veníamos haciendo y nos gusta mucho esta fusión, y disfrutamos mucho de lo que hacemos", comentaba el Oso.

"Hace 10, 12 años que empezamos en la música con mi hermano, eramos re chiquitos cuando arrancamos, y después por una cosa o la otra, nos fueron llevando por las batallas de freestyle, a la escena del hip hop, que nos salvó la vida y la consciencia; hoy en día le estamos metiendo a full a eso, estamos preparando un par de materiales con los compas y ellos -el Oso- y venimos a full", comentó "Negrito".

Oso y Los Buscadores de Cuevas tienen su mayoritaria parte del grupo en el interior de Buenos Aires, oriundos de 9 de julio. En la Ciudad de Buenos Aires, están dando su primeros pasos y vienen con todo. "Yo tuve la suerte de nacer en el apogeo y la epoca de rock a full, entonces me considero un rockero", agrega el Oso, y continuó: "También tuve maestros que me fueron inculcando el tema de componer, del valor que tiene hacer tus propias canciones y eso hizo que en un momento me suelte, por lo cual tengo muchas cosas para contar, cosas que la vida te sugiere o te cuentan".

"Adelantado", su disco debut

El disco tiene 11 canciones, de las cuales tres tienen video y se pueden ver por CM: "Para mi fue el disco más profesional que pude grabar, estoy muy conforme, a pesar que a los músicos nos cuesta a veces; ya estamos apostando a tocar mucho este año, para el año que viene empezamos a hacer pre mezcla de grabaciones, de material nuevo que estamos haciendo, porque tenemos muchas cosas en el por venir, que están muy buenas", añadieron.