Ya es la cuarta vez que el artista se encuentra en nuestro país, donde comentó que estaba tratando de conocer lo más posible cada rincón, yendo a lugares que le refirieron, pasandola bien, pero siempre en el modo trabajo.

El artista lleva 14 años en la música, al principio arrancó produciendo y luego cantando, también tuvo un paso por el estudio con la ingeniería comercial, donde tuvo que dejar el trabajo de artista, pero luego retomó nuevamente la labor. Dentro del mismo, agregó que realizó temas para Wisin y Yandel, Harry Nach, Duki, entre otros.

A la hora de definir su música en cuanto a género, Feliu nos comentó: "En Chile, cuando era chico, había una cultura de hip hop, que fui adoptando porque hacía rap, donde esa misma métrica que utilizaba ahí, la estoy usando ahora para mi música y también algo melódico, porque siempre he escuchado reggeatón de Puerto Rico, Colombia y el trap argentino me gusta mucho, asi que las fusioné , sumado a lo anglo, escucho rock como Radiohead, es una fusión de muchas cosas". A raíz de esto, por su padre es fan de la música argentina: "Soy ultra fan de Charly García, Gustavo Cerati, pero Charly es como que cuando yo era chico veía sus videos que grababan en DVD y me sé todas sus canciones", agregó.

Hablando de su álbum, nos dijo que tiene 13 canciones, con el single "Asesina" salido hace pocas semanas, donde resalta que "es una asesina de fiestas y salió a darlo todo"; a su vez, destacó que en Buenos Aires se va a realizar el tercer video del disco. El primer single que dio a la luz fue "Mata bebé", que es un tema de reggaetón "para vacilar", con un sonido muy distinto.

¡No te pierdas la nota!