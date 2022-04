Como la gran mayoría de músicos, Renata Toscano arrancó en la pandemia a hacer música y empezó a trabajar con diferentes personas para saber el rumbo hacia dónde quería ir, debido a que viene de un "mundo" infanto-juvenil, donde se tenía que privar de decir ciertas palabras y, por eso, quiso desestructurarse y empezar a hacer lo que a ella le gustaba.

Si bien la actriz destaca que esta rama siempre va a estar en su vida, porque dice que "desde que tiene uso de razón siempre quiso actuar", hoy en día le esta dando prioridad a la música, porque "su proyecto personal le pesa más -a la hora de elegir- que los proyectos que le llegaban antes y tiene ganas de seguir en esta vía", aunque destaca: "Capaz mañana aparece un personaje que me muero y me encanta, y postergaré un poco esto, pero por ahora no, tengo ganas de seguir enfocada mas en la música y probar".

En cuanto a "Encendido", comentó que fue con su productor y le dijo que no quería cantar nada que tenga que ver con algo triste, le comentó su idea, y en búsqueda de todo el equipo donde sintieron que este sencillo tenía que ser el primero que destaque en su carrera, distinto a todo lo que venía haciendo.

Al video lo grabaron en dos locaciones, donde Toscano estuvo muy metida en el tema de vestuario, la producción: "Aunque no sea un exitazo, tengo ganas de que el día de mañana lo vea y me siga gustando, porque mas allá de delegar cosas quiero estar muy enfocada; también invité a mis amigos, para que lo hiciera mas de entrecasa".

El tema está influenciado por la música que ella escucha y comentó: "A mi me encanta bailar, poder disfrutar y llegar a la gente joven que es mi cometido; me gusta mucho una artista que se llama Alesha y ella está posicionada con lo que yo quiero hacer y siento que tiene que ver un poco con todo". "Quiero generar algo que sea del momento, pero que no me tenga que exponer a cosas donde no me sienta cómoda, quiero hacer cosas que me diviertan, que esten copadas, pero sin hacer cosas que no me interesan", agregó.

La artista destacó que la gente que la sigue es amorosa con ella y que, desde el momento que comunicó lo que iba a realizar, la apoyaron con todo: "La verdad que me encanta que me acompañen en esto también, siempre me mandan de todo y les respondo, aunque a veces no llegue con todo porque la verdad son muchos mensajes".