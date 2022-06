La confirmación de esta esperada nueva fecha del tour Blanco y Negro en Argentina llega luego del final de la exitosa gira del cantautor guatemalteco por Estados Unidos donde durante 12 semanas realizó 35 shows en 32 ciudades y arrasó con localidades totalmente agotadas.

Durante el mes de agosto Ricardo Arjona se reencontrará con el público de nuestro país con siete shows multitudinarios en Buenos Aires. En cada noche, que promete ser inolvidable, los fans podrán disfrutar de las canciones de su nuevo trabajo discográfico, además de un recorrido por los clásicos de siempre. La gira lleva el nombre de las producciones Blanco y Negro la apuesta más atrevida del artista defendiendo dos de los mejores discos de su carrera grabados en los emblemáticos estudios Abbey Road en Londres.

Palabras de Ricardo Arjona sobre su regreso a la Argentina

“Era Buenos Aires en los años 90. Tenía intercambio en aquel hotel de la calle Suipacha, cantar en el piano bar a cambio de habitación y desayuno. Llegué a cantar en tres lugares distintos la misma noche. Animal Nocturno fue escrito en las calles de Buenos Aires y vería la luz años después. Mis sueños eran de vida corta, los más grandes se vencían a la mañana siguiente. Siempre me quedé con la sensación nostálgica de que nunca volví a vivir esta ciudad como la viví en aquella época. Años después y sin el permiso de la disquera, tuvimos que costear por nuestra cuenta un teatro Lola Membrives que lo cambió todo. No paro de celebrar esta historia que se renueva sin que entienda bien por qué. A veces los sueños adquieren vida propia y se defienden del paso del tiempo. Hoy no me queda más que agradecer el milagro de coincidir”. #blancoynegrotour

En el marco de Blanco y Negro Tour, desde el mes de marzo a junio 2022, Ricardo Arjona dio conciertos masivos en numerosas ciudades de Norteamérica como Albuquerque, Phoenix, Tucson, El Paso, Laredo, San Antonio, Dallas, Houston, McAllen, Salt Lake City, Denver, Seattle, San José, Las Vegas, Sacramento, Fresno, Anaheim, Los Ángeles, Orlando, Atlanta,Charlotte, Washington, Boston, Nueva York, Atlantic City, Chicago, Montreal, Toronto, Tampa, Miami, Fort Myers y San Juan con localidades totalmente agotadas.

ARJONA EN ARGENTINA

Las visitas del artista en Argentina han marcado un antes y un después. RICARDO ARJONA tiene el récord histórico en nuestro país de 63 shows, donde ahora hay que sumarle 7 más, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Las entradas para BLANCO Y NEGRO TOUR, la gira más esperada del 2022, salieron a la venta el lunes 20 de diciembre del 2021 y se agotaron en menos de 60 minutos. A la función del 5 de agosto, se le sumaron dos funciones más el 6, 7 y luego 18, 19 y 20 del mismo mes, todas las fechas con localidades agotadas. Ahora se agrega una séptima y nueva función el 10 de agosto.

SOBRE BLANCO Y NEGRO TOUR

En diciembre RICARDO ARJONA lanzó en plataformas digitales de su álbum doble “BLANCO Y NEGRO”, el proyecto más emblemático de su carrera, tras recibir una nominación al GRAMMY americano por su proyecto “HECHO A LA ANTIGUA”. Además, celebró el BILLÓN DE VISTAS del videoclip de “FUISTE TÚ”, su canción junto a Gaby Moreno que ya se convirtió en un himno.

El 25 de febrero de 2022 se publicó el broche de oro de esta obra de arte: el LIBRO “BLANCO Y NEGRO” (que incluye, además, los CDs “Blanco” y “Negro”), y por primera vez un proyecto musical es trasladado físicamente a su público en el formato de un libro. Su niñez, su adolescencia, los momentos que lo llevaron a la composición. Su testimonio de cómo se hizo BLANCO Y NEGRO y una galería de fotos que muestran todas sus etapas hasta los meses que vivió en Londres para la realización de uno de los proyectos más grandes de su vida.

GIRAS ANTERIORES

Más de un millón y medio de personas vieron en vivo su anterior gira “CIRCO SOLEDAD”, y más de 3 millones de personas presenciaron “HECHO A LA ANTIGUA”, el streaming más visto en la historia de la música iberoamericana.