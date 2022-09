Ricardo Montaner lanzó hoy en plataformas digitales TANGO LIVE SESSION, grabado en vivo el 24 de mayo de 2022 en el histórico Café De Los Angelitos de Buenos Aires en un show sin precedentes en el marco de la presentación de su álbum TANGO, disco con el que coronó sus raíces y su amor por Argentina.

Montaner, acompañado de una orquesta típica de 12 integrantes dirigida por el maestro Andrés Linetzky, emocionó hasta las lágrimas al selecto público de esa noche inolvidable dedicada a su querido amigo Gerardo Rozín quien lo impulsó a grabar su maravilloso disco de tango.

Entre anécdotas y recuerdos de su infancia en Valentin Alsina, Ricardo hizo de esa velada un homenaje a su amor por la música que lo marcó para siempre. Mau y Ricky, Marlene Montaner, Stefi Roitman, Guillermo Francella, Palito Ortega, Alejandro Lerner, Claudia Villafañe, Jésica Cirio, Diego Nuñez, Lalo Fransen, Ariel Ardit, Nani Bargiano, entre otros, disfrutaron de esta noche histórica del exitoso cantante nacido en Argentina.

El tracklisting de TANGO LIVE SESSION incluye clásicos inolvidables como “Cuartito Azul”, “El Día Que Me Quieras”, “La Última Copa”, “Nada”, “Nostalgias”, y “Uno”.

En el mes de mayo Ricardo Montaner estrenó el álbum más sentido de su carrera: “Tango” que hoy recibió una nominación al Latin Grammy en la categoría “Mejor Álbum de Tango”. Un disco que representa la promesa que el artista le hizo a su padre, a su abuelo y a su público.

Luego del éxito de los dos shows realizados en abril con localidades completamente agotadas, Montaner vuelve este fin de semana al Luna Park para ofrecer dos nuevas funciones de un espectáculo inolvidable.

Presentación de su álbum "Tango"

La presentación del álbum estuvo lleno de artistas y grandes personas del espectáculo. Entre ellas, claro está, la esposa de Ricardo, Marlene Rodríguez Miranda, quien nos brindó unas palabras: "Es una noche muy pero muy especial, muy felices estamos, se sacó esa espina que tenía por dentro, está espectante, con ansiedad rica no maluca". Con respecto al reality de los Montaner, agregó: "Van a encontrar sorpresitas por ahí que yo no sé si les van a gustar tanto, ¡no mentira jaja! van a ver lo que realmente somos, que es lo mismo que todo el mundo, en todas las familias de Buenos Aires, así somos los Montaner por dentro".

Luego llegó la palabra del protagonista: "Estoy empezando a vivir la noche, he estado haciendo entrevistas para todas partes y ha sido muy fuerte, pero de igual manera me quedan unas enormes ganas y un entusiasmo enorme de cantarme unos tanguitos ahora ahí adentro", comenzó diciendo Montaner, y siguió: "Estoy muy a flor de piel, hay muchas cosas que me conmueven mucho, que tienen que ver con el repertorio, con el álbum, el que no esté Rozin, por ejemplo, no solo le dedico sino que es parte del álbum, porque el fue parte de la producción".

Stefi Roitman fue parte, como esposa de Ricky, de la velada y comentó que "estaba muy feliz de ver a su suegro emocionado, porque desde hace rato venía con este trabajo, con un proceso muy lindo y ella, como argentina, es un orgullo, un honor, porque la conecta y qué mas lindo que compartirlo en familia".

Ricky, uno de sus hijos, brindó sus palabras diciendo: "Todo el proceso fue hermoso porque la verdad, como familia es un sueño hecho realidad porque, desde que tengo uso de razón, estabamos esperando que mi padre haga el disco de tango que les prometió a mis abuelos hace tantos años, asi que poder estar viviéndolo esta noche nos emociona". A su vez Mau, su hijo menor, agregó: "Me emociona mucho, no me lo puedo creer, finalmente, estoy orgulloso de él, de este disco que es un discazo y que nadie es mejor que él". "Gracias a mi padre conozco el tango y he tenido la fortuna de tener un padre que, aparte de hacer música, siempre ha sido muy hermoso con nosotros de enseñarnos música y mucha cultura musical de distintos paises, especialmente de donde nació", concluyó.

También estuvo Alejandro Lerner quien destacó que Ricardo fue quien lo invitó personalmente para la "aventura de cantar canciones rioplatenses" y comentó que "el tango es identidad, ADN, es eso que no se elije, lo tenés porque naciste con ese sabor que te fue dando vuelta, mezclado con rock, canciones románticas, Gardel, hay una mística que tiene el tango, pero como dicen todos 'uno no se da cuenta, pero tarde o temprano, el tango te viene a buscar'".

Guillermo Francella, otro de los invitados ilustres, nos contó que tiene una gran amistad con Ricardo Montaner, que lo frecuenta cuando a veces viaja, y cuando está y puede en nuestro país, lo va a ver en sus presentaciones en vivo. Palito Ortega, no se quedó atrás agregó sus palabras: "Es un querido amigo, sentía que tenía que estar esta noche acompañandoló", "Tengo el recuerdo, cuando me encontré por primera vez con él, que lo subieron a una mesa y lo hicieron cantar, estamos aquí porque lo respetamos y lo queremos mucho, es un gran artista y una gran persona", cerró.