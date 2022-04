La canción de reggaetón con fusión de funk fue lanzada junto con un video musical que muestra a Shakira creando a su hombre ideal, resultando ser nada menos que Rauw Alejandro. Rauw (y su alter ego robot) se unen a Shakira en una coreografía electrizante que hace que cualquiera que lo vea quiera pasar a la pista a bailar. El vídeo fue filmado en Barcelona y dirigido por Jaume de la Iguana.



Shakira es una cantautora colombiana y ganadora de varios premios GRAMMY®. Ha vendido más de 80 millones de discos en todo el mundo y ha ganado numerosos premios, incluidos® tres GRAMMY, doce Latin GRAMMY y múltiples® World Music Awards, American Music Awards y Billboard Music Awards, por nombrar algunos.

Ella es la artista latina más vista, y una de las 10 mejores artistas en general de todos los tiempos en YouTube con más de 20 mil millones de visitas acumuladas, y la artista latina femenina más transmitida de todos los tiempos en Spotify. El último álbum de Shakira, "El Dorado", alcanzó el puesto # 1 en iTunes en 37 países, ganó el Mejor Álbum Vocal Pop en los Premios Latin GRAMMY® 2017 y el Mejor Álbum Pop Latino en los Premios GRAMMY® 2018.

Con más de 10 mil millones de reproducciones, es uno de los álbumes femeninos más transmitidos de todos los tiempos. En noviembre de 2018 concluyó su exitoso El Dorado World Tour. La actuación de Shakira en el Super Bowl LIV obtuvo 4 nominaciones al Emmy y también se ha convertido en la actuación de medio tiempo con más visitas en YouTube de todos los tiempos con más de 230 millones.