En primera instancia, te mostramos la charla que tuvo Kari con Nacho Gorriti estudiante de ingenieria en sistemas que, con 20 años, creó un proyecto de inteligencia artificial. Esta es una app que te va a permitir entender a las personas que se comunican a través de la lengua de señas. Su idea es poder llegar a una persona u organización que hablen de esta forma, para poder desarrollarlo a través y junto a ellos.

Luego, Valen nos contó sobre la salida del mítico juego "God of War: Ragnarok", que será este 9 de noviembre. Tras convertirse en una de las grandes franquicias de la familia PlayStation, la saga God of War vuelve con el nuevo God of War Ragnarok para PS5 y, con ello, la épica continuación de la historia de Kratos y su hijo Atreus por parte de Sony Santa Monica.

Kari no se quedó atrás y nos mostró la "Lapicera que escribe sin tinta", llamada Pininfarina Space y Cambiano - Space Curiosity, una tecnología italiana que permite utilizarse en el espacio, porque utiliza una mezcla de metales, que hace que nunca se acabe, aunque no se puede borrar. Lo bueno es que se consigue en Argentina y podes conseguirlo a 125 dólares.

Por último, Valen nos trajo los paneles solares nocturnos, que se trata de una nueva tecnología que no necesita de la luz del sol. Estos son unos paneles modificados, que generan una brecha de temperatura y, a través de eso, energía. Aunque aún están en proceso de investigación, se está avanzando muy rápido, para convertirse en un producto comercial a corto plazo y, adelantan, que es aún más efectivo que el tradicional.

¡Mirá el programa completo!