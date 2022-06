"Fue un trabajo largo de dos años, estuvimos ahí todos los días en el estudio, asi que feliz que lo podemos dar a luz para toda la gente", arrancó diciendo Trueno en base a la salida de su disco "Bien o Mal". Destaca que tiene dos lados, donde arranca en el "Lado Mal" y termina en el "Lado bien" y dice que, por una opinión y decisión propia, el álbum va desde "la protesta a la celebración". Y, en el medio, se puede escuchar el "Manifiesto".

Hablando del proyecto, si fue buscado o se dio, el artista comentó: "Lo fuimos creando, lo fuimos haciendo, fuimos investigando y llenandonos de preguntas, y buscando nació el concepto, la idea de hacerlo por dos partes, la cantidad de temas mucho mas largas que el disco anterior, entonces para darle un concepto y una obra conceptual, nació la idea de la dualidad y de hacer el disco en dos partes".

Con respecto a cómo está viviendo todo lo que le pasa, Trueno comenta que está muy bien, contento de ver a su equipo, compañeros y familia de gran forma, tambíen de disfrutar de la música que es lo que le da vida, y feliz de que la gente lo apoye y camine con todo lo que viene realizando.

"Es un sueño, desde lo que me pasó con las batallas, hasta hoy en día que estamos creando canciones, estamos haciendo un proyecto musical, con un monton de personas, nos alimenta a todos con esas energias y esas ganas y cada paso, cada logro es festejado en conjunto con cada persona que lo hicimos", agregó Mateo contando lo que siente en base a cada paso ganado.

También contó que siente como algo muy positivo tener la hermandad que tienen con todos lo de la escena musical del género que el pregona: "Para mí es importantísimo, porque hace que la escena de la musical argentina tome la masividad que toma y porque la unión hace a la fuerza, y no importa el género, ni el mensaje, somos todos amigos, nos apoyamos el uno al otro y nuestro propósito es elevar la bandera y el nombre del país".

Uno de los momentos mas espectaculares de su carrera fue cuando subió a tocar junto a Gorillaz el pasado 30 de abril: "Fue increíble, llegó la propuesta por parte de ellos y siempre cuento lo mismo: soy muy contemporáneo a ellos, porque cuano hicieron su debut mundial, cuando tenía 3 años los escuché, los viví y ví su explosión; no tuve la consciencia para entender la música y sus letras pero me emociona lo que significa para la música argentina y quienes están conmigo, me hicieron dar cuenta de lo importante que era; estoy agradecido por Damon (Albarn) y la banda por la oportunidad".

Volviendo a su música, Trueno comentó que su single "Dance Crip" superó toda su expectativa: "No me lo esperaba y agradezco que las otras generaciones lo adopten, y es increíble porque es el mensaje que tratamos de dar, hasta pidiendo el sample de "Coolo" de los illya kuryaki, reinvindicando que el hip hop nunca murió y que acá en Argentina lo mantenemos firme en el tiempo".

