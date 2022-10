Presentando una ola de nuevos sonidos y visuales, uno de los talentos más importantes de Latinoamérica, Trueno, revela una nueva versión de su éxito, "HOOD" – esta vez invitando a su compatriota, Tiago PZK. "HOOD (Remix)" y su video oficial están disponibles en todas las plataformas digitales a partir de hoy.



Una balada en la que el rapero argentino juega con la idea de ver su barrio natal como un amor, Trueno muestra un lado mucho más suave y vulnerable de él en el remix para "HOOD" mientras pone sobre la mesa sus caleidoscópicas habilidades para adaptarse y prosperar en cualquier género musical. Cantando el contagioso coro: "Si vuelvo para el hood está mi name, pero si no estás tú no me hace bien", y acompañado por la dinámica y cautivadora vocalización de Tiago PZK , esta nueva rendición de "HOOD" seguirá demostrando por qué Trueno es la voz de la juventud en la región, consolidando aún más su creciente estatus como uno de los artistas emergentes más populares de Latinoamérica. El tema fue producido por sus colaboradores de siempre, Santiago Ruiz y Brian Taylor.



El vídeo de "HOOD (Remix)" es el complemento visual perfecto para la canción y capta sin esfuerzo la vulnerabilidad y la esencia pura de los artistas en una toma más íntima, ya que se reduce a tonos más cálidos y neutros en un entorno minimalista. Sacando a la luz emociones sin filtro, encontramos a Trueno y Tiago PZK interpretando sus versos sentimentales en una atmósfera sencilla y encantadora. Dirigido por Ana Piñero y producido por La Casa de al Lado , el video ve a dos de los exponentes más poderosos de Argentina unirse en una oda a su patria mientras disfrazan el amor y la pasión por su país a través de la narración simbólica, creando una alusión a través de un enfoque más experimental.

Disfrutando de una enorme cantidad de hitos en su carrera, 2022 marca un año exitoso y notable para el fenómeno del hip hop. La semana pasada, Trueno estrenó su muy anticipado concierto Tiny Desk (Home). En su presentación de Tiny Desk, el prodigio argentino mostró coìmo la intimidad de la vida de los conventillos modificoì a las sociedades latinas en su conjunto. Trueno recorrió y experimentó esos espacios a lo largo de toda su vida, y es esta intimidad particularmente personal del artista la que hoy Trueno quiere volver pública. El concierto consistió de cinco canciones incluyendo algunos de sus éxitos, "DANCE CRIP", "BIEN O MAL", "TIERRA ZANTA", "ARGENTINA", y un ardiente freestyle.



Además, los últimos días de septiembre, conjuntamente con su exitosa performance en el popular formato, el artista anunció su tercer Luna Park. El 3 de diciembre será una nueva oportunidad para el rapero y sus fanáticos de ponerle el sello a su último lanzamiento discográfico. Luego de agotar la primera función horas después de su anuncio el pasado junio, le llegó la hora al segundo, sumando así un logro más para el 2022 de Mateo Palacios.



A principios de este mes, fue reconocido con una nominación a los premios Latin GRAMMY® 2022 en la categoría de "Mejor Canción de Rap/ Hip Hop" por su éxito "DANCE CRIP" de su último álbum, BIEN O MAL. Desde su lanzamiento, el álbum ya ha superado 600 millones de reproducciones a nivel mundial. Trueno también hizo historia con un espectáculo de su más reciente éxito, "UN PASO", junto a J Balvin en la NFL Kickoff Experience para celebrar el inicio de la temporada 2022 de la NFL.



Continuando con el World Tour, antes de llegar a la Argentina, el rapero pasará por México y volverá pronto a Estados Unidos para realizar su primera gira con paradas en Los Ángeles, Miami, Nueva York y Chicago en noviembre y diciembre. Esta etapa estadounidense de su gira BIEN O MAL World Tour sigue a las etapas europeas y latinoamericanas de la gira, que fueron un gran éxito e incluyeron paradas en Londres, Madrid, Barcelona, Bogotá, Sevilla y más, con múltiples espectáculos sold out.