" Asado". Sin dudas uno de los clásicos del domingo es prender la parrilla y tirar varios cortes de carne, achuras, chorizos, morcilla, una buena provoleta, un pollo y verduras. A no ser que el día este gris, nublado y lluvioso y las pastas llamen, el asado del mediodía nunca falta para cerrar el fin de semana con la familia. Y nada mejor que el asador desginado quiera sumar habilidades y conocimientos para lucirse cada vez más, y siempre sorprender con una nueva creación.

¿Y qué mejor manera de aprender, que degustando las mejores parrillas del país? No se puede llevar a cabo un gran asado sin antes probar los mejores. Además todo argentino a la hora de ir a comer afuera, si bien puede estar antojado de pastas, comida china, hamburguesa o lo que sea, siempre tiene la tentación de una buena parrilla.

Hoy, según indicó Cucinare, te vamos a mencionar 7 lugares de Buenos Aires que si o sí tenes que visitar si queres tocar el cielo con las manos. Los mejores cortes de carne, las achuras en su mejor versión y todos los famosos acompañamientos (provoleta, verduras, morrones, cabutia, cebollas) son solo algunas cosas que ofrecen estos increíbles lugares.

1. Canta el Gallo: Nordelta

Parrilla criolla estilo casona de campo con un amplio deck al aire libre, que se distingue con cortes seleccionados de primera calidad, porciones especiales para compartir y carnes maduradas en seco.

2. Maiky: Palermo

Una mezcla del clásico estilo descontracturado y urbano que caracteriza a una parrilla, pero con un toque sofisticado. La especialidad son los ahumados, elaborados con un horno especial donde se ahúman las piezas a baja temperatura con astillas de árboles frutales de menor a mayor intensidad, y abarcan entradas, sándwiches, carnes y pescados.

Entre las opciones entre panes se destaca la Burger Adriática que lleva un medallón casero de carne ahumado, provoleta, rúcula y tomates secos, servida en pan casero y acompañada de papas fritas; y el wrap de pulled pork ahumado, cebolla morada y salsa barbacoa, también con papas fritas.

Y por supuesto,, nunca faltan los clásicos de la parrilla como mollejas, salchicha parrillera, mix de achuras (chorizo, morcilla, riñón y molleja) y parrillada Campera para compartir entre dos o tres (chorizo, asado, bife de chorizo, matambre y vegetales asados, acompañada de papas fritas a caballo).

3. Bar de carnes: Recoleta

Propuesta informal que combina lo mejor del asado con pintas de cerveza y cócteles. Una parrilla con tintes elegantes y finos, para ponerse coqueto y disfrutar de unos ricos tragos y buena comida. Las carnes especialmente seleccionadas son trabajadas y presentadas en un formato pensado para comer al paso o compartir en un ambiente distendido.

Los mismos comensales pueden elegir la terminación de sus platos, que generalmente se componen de carnes marinadas y asadas a la parrilla, cortadas en pequeños bocados y servidas en tablas para poner en el centro de la mesa.

En la sección “entre panes” hay jugosos sándwiches y más opciones para comer con las manos, como el Choricampi (chorizo relleno con queso mozzarella, cebolla caramelizada, envuelto en masa de pan decampo) y el Chivito Uruguayo (lomo de res al hierro con queso Danbo, panceta ahumada crocante, huevo al hierro, rúcula y tomate en pan artesanal).

4. La Dorita: Palermo Hollywood

La Dorita propone una parrillada pensada para compartir entre tres personas con chorizo, morcilla, molleja, ojo de bife, vacío, matambrito de cerdo, papas fritas a caballo, morrones asados, ensalada a elección y variedad de salsas, más una botella de vino Álamos Malbec, $ 4.300 en total.

.

5. La Carnicería: Palermo

Otro de los hits de Germán Sitz y Pedro Peña, un pequeño local de 25 cubiertos donde hacen una parrilla poco ortodoxa y de gran calidad. Todas las carnes tienen una vuelta gourmet, con ingredientes como maíz, miel, ajo negro, yogur, hongos y colifflor, y sus papas rösti con pepperoni y tomate no tienen desperdicio. La Carnicería acaba de ingresar al ránking de The World’s 50 Best Discovery.

6. Fiera Parrilla Urbana: llega en noviembre a Palermo, Núñez y Devoto

Se trata de un emprendimiento de Francisco Miranda, que viene de una familia de larga tradición gastronómica, quién puso el acento en la creación de una parrilla con carácter, joven, con estética industrial y aires contestatarios.

La especialidad es el asado costillar, ya que lo marinan con romero, tomillo, ajo, sal y pimienta por 24 horas, para luego tiernizarlo con una cocción de no menos de cuatro horas. El punto está cuando sale el hueso.

7. Don Julio: Palermo

El mejor restaurant argentino, según se desprende el último ránking de The World’s 50 Best Restaurants. Sus dueños eligen las mejores piezas de novillo en persona y es la más elegida por los extranjeros.

El ojo de bife, la entraña, el bife de chorizo y el bife de cuadril, los elegidos. Como guarnición, además de ensaladas varias y papas fritas sirven vegetales grillados y al vapor. La casa cuenta con una flamante cava subterránea plena de etiquetas de toda la Argentina, que además cuenta con un salón privado para eventos.