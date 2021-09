Un fin de semana no está completo si falta un buen asado. Para los argentinos es el ritual más esperado, no solo por compartir el agradable momento en comunidad sino por las grandes creaciones que pueden hacerse en la parrilla que te dejan panza para arriba. Es el momento de fama de los asadores. Si bien los cortes de carne son siempre los protagonistas, hay acompañamientos que no se quedan muy atrás.

La provoleta, las clásicas verduras saborizadas, el morrón con huevo o la calabaza rellena son los clásicos acompañamientos que nunca fallan, y son considerados imprescindibles. Hoy te traemos tres nuevas propuestas más originales para que tus carnes tengan la compañía que se merecen, o incluso les hagan competencia.

.

Estas recetas de "El sabor de lo bueno" son fáciles de hacer y no llevan mucho tiempo. La clave está en animarse a innovar y sorprender a tus invitados domingo a domingo. Comienzan los días primaverales, donde un asado al aire libre es todo lo que está bien. Los asadores comienzan a lucirse y deben saber que las recetas a la parrilla son infinitas.

Champignones en mantequilla

Champiñones con mantequilla y pimienta.

Lavar los champiñones y envolverlos todos juntos en papel aluminio. Antes de cerrar el paquete agrega dos cucharadas de mantequilla y pimienta o merquén. Aproximadamente 15 minutos a la parrilla y ya están! Quedan tiernos y muy sabrosos.

Queso brie con miel

Queso Brie con miel a la parrilla.

Solo debes colocar un pedazo de queso brie (aprox 150 grs) sobre papel de aluminio doble, y luego colocar sobre la parrilla. Agregar una cucharadita de merquén y esperar que comience a derretirse el queso para finalmente agregar la miel (en panal queda increíble, o también puede ser la que viene en frasco). Se puede untar sobre pan baguette o galletas saladas.

Brochetas vegetarianas

Fáciles, ricas y sanas con infinitas opciones de frutas y verduras para agregar.

Ingredientes

800 grs (2 bandejas) de champiñones pequeños

1 pimiento verde

2 pimientos rojos

1 cebolla grande

2 zapallitos italianos (zucchinis)

merquén o ají de color en polvo (a gusto)

pimienta

aceite de oliva

sal o azúcar (para amortiguar la cebolla)

20 Brochetas / Pinchos (palitos) largos

Papel aluminio (para poner sobre la parrilla)

Preparación