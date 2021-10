La pandemia modificó muchas de las rutinas en todo el mundo. Este fenómeno, por supuesto, no le fue esquivo a la televisión. De las largas colas de aspirantes a los "realities" a castings virtuales. Para la edición 2021 de Bake Off Argentina, coordinada por Imagen Satelital para Telefe, decidieron que el proceso de selección sería online.

Por un lado, tenían que mandar un video de ellos presentándose y cocinando alguna receta. Por otro, luego del episodio con Samanta Casais en el que tras grabar el programa descubrieron que no solo no era amateur sino que también tenía una cusa penal sin resolver, decidieron modificar algunos requisitos.

.

“Ser cocinero amateur y no haber prestado servicios como pastelero y/o panadero profesional, ni haber tenido un emprendimiento vinculado o negocio vinculado”, decían los requisitos de las bases. Además, en la planilla que entregaron los aspirantes debían contestar preguntas como: “¿Pertenecés a algún grupo relacionado a la pastelería?”, “¿Has estudiado alguna vez algún aspecto de la comida, pastelería o panadería a cualquier nivel?”, “¿Tiene alguna condena criminal? Si es así, por favor detallar”.

Así fue el casting de Kalia para Bake Off Argentina

"Me presento, soy Kalia, de Comodoro Rivadavia. Tengo 52 años y cuando vi que estaban buscando para Bake Off dije por qué no hacerlo aunque tenga 52 años. Pienso que la comida, la cocina, es todo amor, es el ingrediente principal. Soy amateur, amo cocinar y quiero aportar al programa que una persona de mi edad también puede presentarse", contó la profesora de plástica en la introducción de su video.

En esta oportunidad preparó un cheesecake asegurando que es una buena opción "para quedar bien en una cena", ya que es sencillo y no necesita horneado. Mirá el video y aprendé el paso a paso:

Mirá el Casting de Celeste para Bake Off 2021

"Hola soy María Celeste Hernández tengo 34 años, soy de Martínez, provincia de Buenos Aires. Desde hace tres años arranqué con "Pancita Pipona" en Instagram que es un lugar donde empecé a compartir las recetas de comida que le preparaba mi hijo. Un montón de madres decían 'mi hijo no come tal verdura" y yo se las preparo así y las come. Esa comunidad fue creciendo así que me di cuenta que se esto lo que amo. Desde que nació mi hijo Felipe, que ya van a ser cuatro años, estoy dedicada a él y a la casa", se presentó la Licenciada en Turismo.

Así fue el casting de Paula para Bake Off Argentina

Paula aseguró que estaba haciendo el casting por el impulso de sus seguidores en redes y decidió tomar el cumpleaños de una de sus mejores amigas como excusa para prepararle una torta con la temática de "Dr. Who". Una de sus particularidades es que ella decidió no revelar las cantidades de los ingredientes que utiliza ya que lo considera su "secreto", aunque mostró que uno de sus trucos es agregarle vinagre a los bizcochuelos.