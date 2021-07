Las "Cocadas" podrían calificar como una de las opciones más prácticas a la hora de preparar algo dulce en una reunión con muchos amigos. Aprovechando el día de la fecha donde se celebra la amistad, podes preparar esta receta rápida, fácil y simple si despues de la comida se les antoja algo dulce. Lleva solo 3 ingredientes, no tiene harinas y se hacen en un abrir y cerrar de ojos. Si no llegaste a prepararlas para la ocasión, ¡Se pueden hacer en el momento mismo!

Es un postre muy tradicional, ideal si no tienes tiempo de hacer una clásica torta o uno más elaborado. Lo mejor de todo es que no lleva ningún tipo de harina, por lo que nadie quedará extento de probarlo. Se venden habitualmente en todas las panaderías de Argentina, pero nada como hacerlos caseros. Y si los combinas con dulce de leche son todo un manjar. Paulina Cocina tiene la receta más sencilla, con la que casi no hay nada que explicar. Si te salen bien, notaras que sirven hasta para una merienda con unos ricos mates.

En Brasil es un postre casi predilecto, pero fiel a su estilo goloso, los cocinan fritos. Acá te recomendamos hacerlos al horno, pero siempre queda a tu criterio.

Ingredientes

Para una docena

100g. de azúcar

100g. de coco rallado

1 huevo

La receta tradicional más fácil y rápida que tiene solo 3 ingredientes.

Preparación

Batir el huevo en un bowl. Agregar el coco rallado y el azúcar y mezclar bien. Si quieres más sabor, podes agregarla una cucharadita de esencia de vainilla. Colocar la mezcla en la heladera unos 20 minutos, media hora. Si estás muy apurado este paso lo podés evitar, pero si no, te recomiendo hacerlo. Formar los coquitos con la mezcla fría: primero una bolita, luego un piquito. Aunque podés darles la forma que te parezca, te recomiendo que tengan cierto volumen, ya que lo húmedo de la masa es imperdible. Ir colocándolos en una fuente enmantecada y enharinada. Llevar a horno medio por unos 10 minutos o hasta que veas que están dorados por arriba. Al sacarlos del horno, dejarlos reposar unos 10-15 minutos para que se endurezcan y no se rompan al moverlos. Tambien podes hacerlos fritos ¡Y listo! Ya tenés tu receta de coquitos sin harina.

Es casi obligatorio poner sobre la mesa bowls con dulce de leche para sumergirlos. Como otra opción, también quedan bien con mantequilla de maní o una rica salsa de chocolate. Pero todo es a gusto ¡Pone en acción tu creatividad!