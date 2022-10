Sin dudas, la caipiriña logró imponerse como uno de los tragos favoritos del último tiempo. Para aquellos momentos en los que tenemos un evento o fiesta, este trago nos puede salvar en cuestión de minutos.

No solo tiene un gusto increíble, sino que además es sumamente fácil de preparar. Aunque muchos no lo crean, su receta no requiere más de unos pocos minutos.

Últimamente, la caipiriña terminó ganando gran protagonismo, ya que comenzó a gustarle a muchos en el último tiempo. En cualquiera de sus gustos, ya sea maracuyá o frutos rojos, este trago resulta completamente irresistible.

Enterate cómo preparar la mejor Caipirihna.

Hoy en dudas, sin dudas, es uno de los más demandados en cualquier sitio, ya que no necesariamente lo consumimos en fiestas o grandes eventos, sino que también solemos tomar este trago cuando nos encontramos en cenas, o hasta incluso en ciertos almuerzos.

A pesar de ser uno de los más demandados del último tiempo, lo cierto es que la gran mayoría no sabe bien cómo preparar una rica caipiriña, por lo que más de uno termina acudiendo a los bármanes. Por lo general, solemos acudir a consumirlos cuando salimos a comer afuera o cuando vamos a algún bar.

Cómo preparar una caipiriña: seguí el paso a paso

- En primer lugar, debemos lavar muy bien las limas o limones y los cortamos en gajos. En caso de cortarlos en gajos, estos largarán más zumo.

Los distintos tipos de Caipirihna.

- Luego, pasaremos a colocar los trozos de lima en un vaso de boca ancha y agregaremos una cucharada de azúcar moreno. Con un macerador o mortero, aplastamos la lima para que libere su jugo, mezclándolo con el azúcar.

- En tercer lugar, agregamos hielo picado hasta completar todo el vaso.

- Una vez hecho esto, vertemos la cachaça a gusto, dependiendo del sabor que se le quiera dar a nuestra bebida. En el caso de que busquemos una caipiriña más óptima, se recomienda llenar el vaso hasta arriba. En cuanto a los trozos de limón, estos se dejan trozados en el interior del trago para que sigan aportando su jugo.

- Se puede tomar con sorbete o directamente del vaso. Para una presentación más elegante, se puede decorar el borde del vaso con un poco de azúcar y acompañar con 2 pajitas.

Qué ingredientes se necesitan

- 1/2 limones cortados por la mitad longitudinalmente y sin la médula o parte central blanca. Se pueden cortar en cuartos o dejarlos en mitades si son limones pequeñitos.

- 1/2 cucharadas de azúcar.

- 2 onzas de cachaza o cachaça.

- 1 cucharada de jugo de limón fresco - opcional y al gusto.

- Hielo picado al gusto.