Estamos a 20 días de celebrar la noche buena en Argentina y miles de familias ya empezaron a planificar dónde van a pasar Navidad y Año Nuevo. También hay quienes ya están pensando en qué van a comer, esto incluye platos fríos, calientes, dulces, postres y los clásicos aperitivos tan amados: vitel toné, pan dulce, turrón, piononos salados, etc.

Hoy te traemos una variante no tan protagonista pero sí deliciosa para la mesa dulce: unas cookies navideñas. Son ideales para servir en la mesa dulce junto a las pasas de uva, el turrón y el maní con chocolate y disfrutar junto a un buen vino. Lo mejor de todo es que les gusta tanto a los chicos como a los adultos, y son una delicia que entra por los ojos. Se pueden decorar y darle la forma que guste. Dada la ocasión, lo ideal es comprar moldes navideños con forma de árbol, estrella, pelotitas, etc.

Las llamadas "Cookies" surgieron en el siglo VII, mismo momento en que se empezó a cultivar la caña de azúcar en el mundo. Los persas fueron algunos de los primeros en cultivar y cosechar caña de azúcar, que se empezó a utilizar para elaborar alimentos horneados, dando nacimiento a la pastelería. El movimiento de personas debido al comercio y la guerra llevó a la gloria del azúcar a Europa. En el siglo XIV, las galletas también habían llegado allí. Luego, cuando los europeos emigraron a las Américas, trajeron consigo su azúcar y sus recetas de galletitas.

Así es como los americanos, conocidos mundialmente por tu infinidad de tipos de cookies, las desarrollaron a fondo. Hay de todo tipo, color y sabor: chocolate, vainilla, limón, naranja, la famosa "Red Velvet" (muy popular hoy en día"), la marmolada, etc. Pero las recetas de hoy para la noche navideña son casi a prueba de todos los paladares: manteca y jenjibre, y la clásica de vainilla con chips de chocolate.

Cookies de manteca y jenjibre

María Estela Tapia, jefa de producción de pastelería y panadería de Usina Cafetera comparte su riquísima receta de las famosas cookies navideñas de jengibre que prepara en el local para esta época.

Cookies de jenjibre con forma de estrella.

Ingredientes

125 gramos de manteca a temperatura ambiente.

200 gramos de azúcar

300 gramos de harina 0000

1 huevo

1 cucharadita de extracto de vainilla

1 cucharadita de sal

1 cucharada de jenjibre (opcional y cantidad a gusto)

1 cucahradita de polvo de hornear.

Preparación

Batir con batidora o con batidor de alambre la manteca con el azúcar hasta obtener una crema. Agregar el extracto de vainilla y los ingredientes secos y batir durante 20 segundos más. Con una espátula o una cuchara despegar la masa adosada a las paredes del bol llevándola al centro del mismo y volver a batir otros 20 segundos. Sacar la pasta del bol y ponera sobre una superficie enharinada. Amasarla levemente hasta armar un bollo, envolverlo en papel film y llevarlo a la heladera. Después de media hora sacar la masa fría de la heladera, estirarla con palo de amasar sobre una superficie enharinada hasta que quede una plancha de 2 centimetros de grosor. Cortar las galletitas de Navidad con los moldes de galletas que tengas, idealmente de estrellas, lunas y redondeles, el famoso ginger boy. Si no tenés moldes apoyá la boca de un vaso para usarlo como cortante y obtener galletas redondas. Poner cada forma sobre un papel para hornear (silicona o papael manteca) y llevar a horno precalentado a 180 grados por unos 6 minutos. Fijarte si están cocidas, retirarlas antes de que se doren.Como no es una torta podés abrir el horno para mirar a ver si ya están hechas o si les falta todavía unos 5 minutos más. Decorar como más te guste.

Cookies veganas de vainilla con chips de chocolate

Para que los comensales veganos no se queden afuera, prepara esta receta sin leche ni huevo e igual de deliciosa. Los que no lo son no notarán la diferencia con las originales. No llevan manteca, tienen el sabor del cacao, son fáciles de hacer y salen muy bien.

Cookies veganas de vainilla, cacao y chips de chocolate.

Ingredientes

Harina leudante, 1 1/4 taza

Azúcar, 2/3 taza

Aceite, 2/3 taza

Leche vegetal o agua, 1/3 taza

Esencia de vainilla, 1 cucharadita

Sal, 1 pizca

Chips de chocolate, 1 taza

Preparación