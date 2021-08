Los carpinchos pasaron de ser la fauna adorable que habita en Nordelta a convertirse en una raza depredadora de plantas y jardines, según advierten desde los countries ubicados en Tigre. Cada uno de estos ejemplares puede llegar a devorar hasta 3,6 kilos de verde por día pero los vecinos de la zona, que abonan U$S 2.200 el metro cuadrado, no están dispuestos a pagar por su dieta y los destrozos que ocasionan.

La disputa por el territorio de Nordelta que tiene en vilo al país y es furor en las redes sociales cuenta con un solo vencedor: el carpincho. Esta especie autóctona de la región se convirtió en el enemigo más temido por las personas que viven en los barrios privados del norte tigrense. ¿El motivo principal? La dieta hervíbora de estos roedores.

Parece ser que su gran apetito por las flores y plantas es motivo de alarma en los countries del Tigre. Un carpincho adulto puede comer hasta 3,6 kilos de verde por día y es muy selectivo con su dieta, necesita de cuatro a seis tipos de variedades diferentes. Estos ejemplares se alimentan a base de hierbas, pasto, plantas actuáticas, cortezas de árboles, semillas, flores, hortalizas y algunos frutos y verduras, lo que convierte a los jardines de las mansiones que allí se construyeron en su fuente principal de nutrientes.

La convivencia entre los vecinos de Nordelta y estos simpáticos animales es cada vez más tensa, pero no hay que perder de vista un detalle: los carpinchos son los habitantes naturales de la zona y son ellos quienes tuvieron que adaptarse durante los últimos años a los invasores humanos, con la pérdida de espacios verdes que eso significó.

Esta especie vive en las provincias mesopotámicas de Misiones, Corrientes y Entre Ríos, así como en zonas de esteros, bañados y a orilla de cursos de agua de la provincia de Formosa, Salta, Chaco y Santa Fe y Buenos Aires. Su presencia en los humedales del Tigre data de décadas atrás.

El Carpincho toma mate a diferencia de los que viven en el Nordelta. Punto para el Carpincho pic.twitter.com/wtw3MECD2h — Lean campeón de América (@amarillalean) August 19, 2021

El carpincho es un animal tranquilo y sociable, por lo que suele formar parte de comunidades de hasta 20 ejemplares. Su carácter manso hace que convivan en paz con otros animales y no ocasionen problemas con los humanos, siempre y cuando no les quiten territorio para construir caserones y luego los señalen por comerse las plantas del jardín trasero.