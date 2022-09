Las redes sociales siempre son una increíble variante a la hora de pensar qué cocinar, ya sea para el almuerzo, la merienda, la cena, o bien un espectacular postre para deleitarse durante el día.

Y los sitios para encontrarlas son miles. Desde aquellos especializados directamente en la cocina, hasta otros donde los grandes chefs y cocineros de la Argentina y el mundo comparten los secretos del rubro.

Por otro lado, la posibilidad de que cada uno tenga una red social a mano abrió una nueva chance para compartir recetas. Por eso, en Twitter, Instagram y, sobre todo, en TikTok, uno puede encontrar los mejores tips.

Así ocurre en la cuenta de Roque Sagona (@recetasroccoantonio), un anciano acompañado por su nieto, el cual es furor en la plataforma china compartiendo sus recetas con los trucos correspondientes.

Dentro de sus videos, se lo puede ver preparando un delicioso tuco, cortando algunas verduras, y llevando a cabo una de sus últimas recetas que se volvió furor: unas exquisitas hamburguesas.

La receta, compartida en dos videos, casi supera los 40.000 likes en TikTok, mientras que ambos se llenaron de comentarios de los usuarios que celebraron no solo el procedimiento sino los tips compartidos por Roque.

Receta de “Las hamburguesas del abuelo”

En el video, los ingredientes usados son:

Dos kilos de carne

Un huevo

3 ajos picados

Una cebolla

Sal

Adobo de pizza

Pimentón

Orégano

Cucharada de vinagre de alcohol

Lo primero que hay que hacer es poner la carne picada en un bol. Luego, aparte, poner en el mixer los ajos, la cebolla picada, el huevo y los condimentos. Allí, mixear hasta obtener una mezcla.

Seguido, se debe echar lo mixeado sobre la carne y empezar a mezclar amasando. Consumada la misma, se debe hacer “albondiguitas” para luego aplastarlas y darle la forma deseada. Finalmente, se pueden cocinar o mandar al freezer.

“Baratitas, sabrosas, y sanas. Nada que ver con las que venden en los grandes centros comerciales, todo artificial. Esto es natural. Esto es con tus propias manos, nieto, para que aprendas a comer bien. Barato, sano y rico”, cerró Roque, tendencia en TikTok.

Los comentarios de los usuarios ante la viral receta

Miles de usuarios no tardaron en dejar su comentario en los videos y le demostraron su amor a Roque. ‘Lo más lindo del mundo tener tu abuelo, disfrútalo’, ‘Así es abuelo! Una hamburguesa mucho más saludable que las envasadas. Genio’, y ‘Ya que mis nietos no tienen a su abuelo. ¡Yo se las voy a hacer! No sabía lo del vinagre’, fueron algunos de ellos.