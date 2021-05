Muy fácil y con pocos ingredientes, podés hacer el mejor pan de campo casero y preparate para la semana de mayo . Una receta especial para compartir en familia durante estos días de frío y confinamiento por Covid-19, para comer a la hora del mate, o durante un suculento almuerzo invernal.

Crocante por fuera, bien esponjoso por dentro, este pan promete tanto tostado, acompañado por dulces, mermeladas y manteca, o recién salido del horno para una completa picada de fin de semana. Además, durante la semana de mayo, acompañará perfecto tus platos de lentejas, locro o pastas y es el mejor complemento para el asado del domingo.

No necesitás haber hecho millas de cursos o ser un especialista en poner las manos de la masa, porque en esta receta encontrarás el paso a paso más completo y un CroniTip de lujo.

¿Listos para preparar 1kg. de pan casero?

.

Ingredientes

800 grs de harina 000

50 grs de levadura fresca

100 grs de grasa

2 cucharadas de sal

400 cc de agua tibia

Para la preparación, colocá la harina en un bol y agregale la sal y la levadura fresca, luego uní todo lentamente con el agua tibia.

Mientras, derretí la grasa y en una temperatura no tan caliente sumala a la preparación, integrando los ingredientes hasta lograr un bello bollo parejo, al que podés espolvorear con un poco de harina para que no se pegue antes de amasarlo unos 15 miutos. Es probable que la masa se pegue en tus manos, no hay problema, mojalas y seguí con el proceso.

Una vez finalizado este paso, dejá descansar temperatura ambiente la masa, cubierta por un repasador. La idea es que duplique su tamaño. Cuando eso pase, podés cortar el resultado de la preparación fermentada en 2 o 3 bollos que volverás a amasar antes de ponelos sobre una placa para horno levemente enharinada. Ahí descansarán media hora más antes de cocinarse.

Antes de meter tu pan en el horno medio precalentado, cortá cada bollo: ¡ahora sí! la masa está lista para ir al fuego por unos 40 minutos. la temperatura es fundamental para lograr una corteza crujiente.

.