Si hay un plato del que estamos orgullosos los argentinos es del asado, y suele regirse bajo el lema de " siempre hay lugar para uno más ". Pero para poder incluir a todos, las parrillas poco a poco se van diversificando e incorporando opciones para vegetarianos y veganos.

Las brasas le dan un sabor ahumado especial a todos los alimentos, incluidas las verduras, si se sabe cómo condimentarlas y asarlas es un " golazo" . Mirá las mejores cinco recetas de " Locos x el Asado " para que todos estén invitados a la juntada.

1 - Relleno de morrón

Se trata de una de las opciones más típicas a la hora de variar el colorido de la parrilla. Lo ideal es cortarlo por la mitad, sacarle las semillas y todas las nervaduras blancas que son amargas. Es importarte no cortarle el cabo para que no pierda la forma y el relleno no se caiga.

Los morrones se pueden rellenar con huevo o con queso vegano (Gentileza DelicioSi).

Se los pone solos al fuego (boca abajo). A mitad de cocción se los saca de la parrilla, se los condimenta con sal y pimienta y cascarle uno o dos huevos adentro según el tamaño. Los más hábiles pueden hacerlo directamente en el fuego. Minutos después se le puede agregar trozos del queso de su preferencia. Cuando la clara esté blanca y cuajada y el queso derretido, ya estará listo. Para hacerlo vegano se puede rellenar directamente con queso apto y cebollita de verdeo.

2 - Champiñones

Es importante limpiarlos con un repasador y no ponerlos bajo el chorro de agua ya que los portobellos absorven mucho y se va a disipar el sabor. Antes de tirarlos a la parrilla es ideal marinarlos por diez minutos con sal, pimentón, ají molido, pimienta, aceite de oliva y aceto balsámico o salsa de soja.

.



Pasados los diez minutos acomodarlos en la parrilla con el cabito hacia arriba. Se sacan cuando estén dorados, lo que lleva aproximadamente unos cinco minutos.

3 - Zapallo inglés

Cortarle una especie de tapa y vaciarlo. Hacerle algunos cortes por adentro para que se penetren los sabores. Ponerle sal, pimienta, mucho queso, cebolla de verdeo, aceite de oliva, pimentón y por último queso rallado. Volver a colocarle la tapa y envolverlo en papel aluminio. Mandarlo directo a las brasas por alrededor de 45 minutos.

4 - Choclos asados

Si sos de los que piensa en los choclos payeros y se le hace agua la boca, tenés que probar hacerlos asados. La opción más sencilla es ponerlos en la parrilla directamente con la chala. Si solo conseguiste ya pelados, vas a tener que hidratarlos previamente unos diez minutos en agua.

Choclo a la parrilla con manteca, una delicia (Imagen ilustrativa).

Asarlos por alrededor de 30 minutos, siempre girándolos para que no se quemen. Abrirlo, pintarlo con manteca (que puede ser especiada) y terminarlo de dorar en la parrilla.

5- Postre asado

La quinta preparación es una propuesta para tener un delicioso postre y muy sencillo. Apenas prendés el fuego, poné en la parrilla bananas con su cásacara (si conseguís plátano, mejor) y dejálas cocinándose mientras preparás el resto.

Banana asada, una delicia saludable (Gentileza, EligeVeg).

Al final de la comida tendrás un delicioso y sencillo postre.