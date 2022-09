Desde su astronómico ascenso a la popularidad en 2020, TikTok se convirtió en una de las plataformas más usadas por niños, jóvenes y adultos por igual para compartir absolutamente todo: desde chistes y retos virales hasta historias emotivas y noticias relevantes. Y, en medio del huracán de contenido, también podemos encontrar deliciosas recetas.

En el mundo de las recetas de TikTok, Agustina Liporace cultivó una creciente plataforma de más de 3,9 millones de seguidores desde su cuenta @kulinaria.recetas ofreciendo el paso a paso para preparar deliciosas comidas de todos los niveles de dificultad y presupuesto. La argentina llegó a reunir hasta más de 20 millones de visualizaciones en algunos de sus videos, con cientos de comentarios agradeciéndole su enseñanza en cada uno de ellos.

Una receta en particular llamó la atención de los usuarios de TikTok, pero no por las razones de siempre. "¿No sabés qué comer hoy a la noche? Acá te dejo alta idea", ofreció la cocinera en el video que reunió más de 1,5 millones de visitas. En él, se la ve preparando una generosa cantidad de papas y suprema de pollo usando uno de los utensilios de moda en el mundo culinario: una freidora de aire.

El aparato comenzó a aparecer en la red social de origen chino hace ya más de un año, volviéndose más y más popular entre los influencers culinarios hasta llegar a las manos de la creadora de contenido argentina. A pesar de su popularidad en la plataforma, lo cierto es que la freidora no es una compra accesible para la mayoría, con su precio variando entre los $20.000 y $60.000 en los sitios de confianza.

El precio de la freidora de aire llega hasta casi los $60.000 pesos en Mercado Libre.

Mientras la innovadora freidora es una gran ayuda para los cocineros experimentados, los seguidores de Liporace que buscaban algo rápido y sencillo para la cena se sorprendieron con su aparición: "Mi colesterol se subió viendo el video, mi ego se atrofió cuando me dijo que yo lo haga en el horno! Ósea, no tengo ni para la papa, pero para que me trata así", lee uno de los cientos de comentarios.

"Ahora el problema no es la freidora de aire, son las papas que están muy caras :')", "Me estás diciendo pobre? Porque es verdad", "Creo que de todo lo que menciono solo tengo sal y un cuchillo :v", fueron otras de las respuestas por parte de los divertidos internautas bajo la receta viral de TikTok.

Pollo a la crema con papas: prepará la receta viral de TikTok

Ingredientes:

2 papas

Pechuga de pollo

2 Cebollitas de verdeo

1 Cebolla común

Crema de leche

Leche

Maicena

Sal y pimienta a gusto

Mostaza a gusto

Nuez moscada (opcional)

Queso rallado

Modo de preparación