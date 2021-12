Todavía hay una cierta confusión en la sociedad acerca de las diferencias entre vegano y vegetariano. Se considera que una persona es vegetariana cuando no ingiere alimentos de origen animal. Y, aunque hay personas que se autodenominan vegetarianos de hecho no lo son, porque toman leche o pescado.

Cuando hablamos de vegetarianos estrictos, nos referimos a las personas que lleva una vida vegana. Un vegano no toma ningún tipo de alimento de origen animal, sin ninguna excepción.

Si se considera desde un punto de vista nutricional, ambas dietas, la vegana y la vegetariana, se consideran saludables y nutricionalmente válidas si se practican bien.

.

En este caso te proponemos que disfurtes de estas deliciosas galletitas de avena y banana. Además de ser vegetarianas no tienen nada de azúcar, lo cual hace que aproten una menor cantidad de calorías.

Por lo tanto, estas galletas de avena y banana son una buena idea si quieres comer unas galletas saludables y sin grasa. Como hay distintos tipos de avena podés consultar en tu dietética o tienda natural más cercana cuál te recomiendan para cocinar esta receta. Nosotros recomendamos la avena gruesa precocida.

Ingredientes para 4 personas

200g de copos de avena

2 cucharadas de aceite de girasol

2 bananas

1 cucharada de canela

En el caso de que quieras hacer una mayor cantidad, solo tienes que añadir cien gramos más de cereal por cada banana, y un poquito más de canela. ¡Disfruta de una deliciosa merienda con tu familia o con tus amigos!

Paso a paso cómo preparar las galletitas veganas

En un primer momento pelá las bananas y pisalas bien en un plato, hasta que queden como un puré. A continuación, poné en un bol amplio la avena, el aceite, la canela y añadimos el puré de banana que acabás de preparar. Mezclar todo muy bien hasta obtener una masa bastante densa. Cuando hayas terminado, da forma a las galletas de avena y plátano. Tomá un poquito de masa y con las manos, hacé unas bolitas con la forma que quieras. Una vez terminada toda la masa y ya con fora las galletitas, ubicalas en una bandeja de horno forrada con papel vegetal. Llevar al horno, previamente calentado a 200ºC. Dejar que se cocinen durante alrededor de unos 15 minutos hasta que estén doraditas. Pasado ese tiempo sacá la bandeja del horno y que se enfríen las galletas de avena y banana…

Esta receta resulta ideal para acompañar con el mate, un rico café o té. Para los que no son vegetarianos, las pueden acompañar también con una rica chocolatada bien fría.