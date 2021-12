Estamos menos de 20 días de celebrar la noche buena en Argentina y miles de familias ya empezaron a planificar dónde van a pasar Navidad y Año Nuevo. También hay quienes ya están pensando en qué van a comer, esto incluye platos fríos, calientes, dulces, postres y los clásicos aperitivos tan amados: vitel toné, pan dulce, turrón, piononos salados, etc.

Y como no podía ser de otra manera, los supermercados se llenan con una amplia oferta de pan dulce aunque los costos se han ido elevando y arrancan en los $300. Según una encuesta de la Asociación Consumidores Libres realizada en diferentes supermercados de la ciudad de Buenos Aires, que relevó tres marcas diferentes, encontraron una suba que de entre un 52% y un 65% con respecto al año pasado.

Por eso mismo el gran gasto se realiza una vez al año. La compra de un digno pan dulce se hace para la sobremesa navideña, junto al maní, el turrón, las pasas de uva y un rico vino. Pero esto no quita que una tarde cualquiera podamos estar antojados de este aperitivo tan delicioso. A continuación te presentamos un 'pan dulce expres' para que puedas hacer en tu casa una tarde cualquiera, sin tener que esperar a que llegue el gran evento. Marisol Gutiérrez, creadora de la cuenta @lagurudelmicroondas, brindó la receta mágica.

.

En su cuenta de Instagram, se define como "Cocino en el microondas de una forma sencilla, sabrosa y saludable...¡Y te lo enseño", lo que significa que nadie está extento de probar sus preparaciones. No se requieren habilidades culinarias y lo puede hacer hasta quien nunca prendió el horno. Tiene recetas saladas, como pizza, papines, tartas, berenjenas, hasta dulces, como flan, cookies, volcán de chocolate, tortas, etc. Y ahora, en plenas vísperas navideñas, no podía faltar la del pan dulce.

Solo se necesita una taza y un microondas, y en 2 minutos la preparación está lista.

Esas tardes de calor donde buscamos acompañar el café helado con algo dulce pueden ameritan esta receta. En 3 minutos tendrás un delicioso pan dulce para disfrutar en tu casa. Solo necesitas ademas de los ingredientes, una taza y un microondas. El resto se hace solo.

Ingredientes

6 cucharadas de harina integral o 000

1 cucharada de azúcar

10 gramos de levadura fresca

2 cucharadas de leche tibia

1 huevo

Esencia de vainilla

Edulcorante, a gusto

2 cucharadas de miel

Ralladura de limón

1 pizca de sal

un puñado de frutos secos

Preparación