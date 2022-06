Algunos elementos de cocina son indispensables a la hora de elaborar un plato que logré sorprender a tus familiares o amigos. En esta ocasión, conoce estas cinco imperdibles recetas para cocinar en la plancheta. Incorpora a la carne como ingrediente principal y prepara un manjar para tus comensales.

En el último tiempo, la plancheta es uno de los artículos que más ha ganado protagonismo en la cocina. Justamente, por su parecido con la antigua plancha churrasquera, pero ahora cuenta con una mayor adaptabilidad para preparar diferentes y elaborados menús.

La misma nos permite cocinar cualquier tipo de receta. ¿Buscas una comida rica que te saque del apuro? ¿No querés volver a prender el horno? ¿La carne asada está dentro de tus opciones preferidas, pero no tenés parrilla? No podés perderte estas cinco opciones que no fallarán y lograrán convencer a todos tus invitados.

¿Cómo cocinar en una plancheta?

Antes de conocer estas imperdibles recetas, es importante saber cómo utilizar la plancheta para sacarle el mayor provecho. Por ejemplo, en el caso de cocinar pollo, carne o verduras, para que queden bien dorados y crocantes, deberá asegurarse que la plancheta esté bien caliente y con una buena base de aceite.

Además, un tip es ir incorporando la comida en pocas cantidades y sin moverla mucho de su lugar. Dejar que se doren de un lado y recién ahí, darles la vuelta. Si agregas varios alimentos corres el riesgo de que la plancheta baje su temperatura y la comida no termine de dorarse.

Cinco recetas fáciles para cocinar en la plancheta

1. Matambre relleno

Un clásico imperdible. Para preparar este plato, necesitarán contar con los siguientes ingredientes: matambre de cerdo (750 gr.); queso de máquina (100 gr.); 2 cebollas; 1/4 morrón verde y 1/4 morrón rojo.

Preparación:

Cortar las cebollas y los morrones en tiras finas y alargadas. Poner aceite en la plancheta bien caliente, incorporar los ingredientes y rehogar. Aparte, abrir el trozo de matambre de cerdo y le incorporamos el queso de máquina en fetas. Sumar la cebolla y los morrones. Enrollar y atar con hilo de cocinar. Solo hace falta dorarlo y ¡Listo para comer!



2. Milanesa napolitana con papas

Milas napolitanas a la plancheta, un clásico exquisito.

El plato favorito de muchos. Los ingredientes que van a necesitar son: milanesa de ternera; salsa de tomate; jamón cocido (100 gr.); Muzarrela (150 gr.); papas (500 gr.); huevo.

Preparación:

Cortar las papas en rodajas, ya limpias con abundante agua, y colocarlas sobre la plancheta en una base de aceite. Incorporar las milanesas sobre la misma base. Dar vuelta y vuelta hasta que se cocinen y doren de ambos lados. Encima, agregar salsa, jamón y queso, en ese orden. Luego, preparar aparte un huevo frito y sumar al final.



3. Carré de cerdo rebozado

Carré de cerdo a la plancheta.

En esta ocasión, deberá contar con los siguientes elementos: 6 trozos de carré (costilla) de cerdo; 2 dientes de ajo; un huevo; pan rallado; queso rallado; tres cucharadas de mostaza; ají molido y provenzal.

Preparación:

Dejar macerar los trozos de carne en una mezcla de jugo de limón, ají, sal, ajo y mostaza. Aproximadamente, durante cuatro horas. Luego, mezclar pan rallado, ajo y perejil. Batir aparte el huevo. Retiramos el cerdo, lo pasamos por el huevo y lo rebozamos. Colocar los trozos sobre la plancheta y dorar vuelta y vuelta. ¡Listo para degustar!



4. Fajitas de ternera

Mirá cómo preparar fajitas a la plancheta.

Una receta muy sencilla para comer un plato original. Necesitarán contar con: harina 000 (500 gr.); agua (350 cc.); sal; tres cucharadas soperas de aceite; carne de ternera (1 kg.); 4 cebollas y tres morrones, de distinto tipo.

Preparación:

Primero deberá elaborar la masa. Para esto, mezclar la harina y la sal. Incorporar aceite y el agua, hasta lograr una mezcla uniforme. Trabajar la masa hasta que quede suave y dividir en bollos. Dejar reposar media hora. Estirar la masa sobre la plancheta y dorar. Una vez lista las fajitas o símil tacos, comenzar el relleno. Cortar la cebolla, los morrones y la carne en tiras. Saltear con aceite en la plancheta. No mezclar carnes con verduras, mientras duré la cocción. Luego, si incorporar el resto del relleno a la masa.

5. Hamburguesas de pollo

Ricas hamburguesas de pollo a la plancheta.

Por último, pero no menos importante, contamos con el pollo como principal ingrediente de este clásico y exquisito plato. Los alimentos necesarios son: pechuga de pollo (850 gr.); pan lactal (50 gr.); queso rallado; perejil; dos dientes de ajo; un huevo; sal y pimienta, a gusto personal.

Preparación: