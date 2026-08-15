Alfajores de chocolate con 4 ingredientes: la receta exprés que todos van a querer probar

La merienda es uno de esos momentos del día que invitan a darse un gusto y hacer una pequeña pausa dentro de la agitada rutina cotidiana.

Junto al mate, café o té, las clásicas preparaciones caseras son ideales para sumar algo dulce sin necesidad de pasar horas en la cocina.

Un acompañante infalible para esos momentos son los alfajores de chocolate, especialmente cuando existe una versión sencilla que requiere apenas cuatro ingredientes.

Estos alfajores caseros se preparan con pocos ingredientes y quedan con una cobertura crocante y un corazón bien cremoso.

Ingredientes para los alfajores

1 taza de leche en polvo .

. 3 cucharadas de cacao amargo .

. 4 cucharadas de dulce de leche , aproximadamente.

, aproximadamente. 100 g de chocolate para cobertura.

Importante: la cantidad de dulce de leche puede variar ligeramente según la marca de leche en polvo utilizada. La idea es conseguir una masa firme y moldeable. Con apenas cuatro productos se puede preparar una alternativa dulce, casera y perfecta para acompañar las tardes. Paso a paso 1. Preparar la base. Colocar la leche en polvo y el cacao amargo en un recipiente amplio.

Mezclar muy bien hasta que ambos ingredientes queden completamente integrados y el color sea uniforme. 2. Incorporar el dulce de leche. Agregarlo de a poco mientras se mezcla primero con una cuchara y luego con las manos. No conviene colocarlo todo de golpe, ya que será el encargado de darle humedad y consistencia a la preparación. 3. Formar la masa. Amasar suavemente hasta conseguir una mezcla compacta, lisa y fácil de manipular. Si queda demasiado seca, sumar una pequeña cantidad de dulce de leche; si resulta muy pegajosa, incorporar un poco más de leche en polvo. 4. Armar las tapitas. Tomar pequeñas porciones, formar bolitas y aplastarlas suavemente hasta obtener discos de tamaño similar. También se puede estirar la preparación entre dos hojas de papel manteca y cortar círculos con un cortante. 5. Llevar al frío. Colocar los discos sobre una bandeja y refrigerarlos durante aproximadamente 20 a 30 minutos. Esto permitirá que adquieran mayor firmeza antes del armado. 6. Formar los alfajores. Colocar una pequeña cantidad de dulce de leche sobre una tapita y cubrir con otra.

Presionar suavemente para unirlas sin que el relleno se desborde demasiado. 7. Preparar la cobertura. Derretir el chocolate a baño María o en el microondas en intervalos cortos, revolviendo entre cada uno para evitar que se queme. 8. Bañarlos. Cubrir cada alfajor completamente con el chocolate derretido, retirar el excedente y colocarlos sobre papel manteca.

Dejar reposar hasta que la cobertura se endurezca. Para acelerar el proceso, pueden llevarse nuevamente a la heladera. El secreto está en conseguir una masa firme y moldeable antes de formar las tapitas y agregar el relleno.

Consejos para que los alfajores queden perfectos

Agregar el dulce de leche de a poco: la cantidad puede variar según la leche en polvo utilizada. La masa debe quedar firme y fácil de manipular.

No saltear el frío: llevar las tapitas a la heladera antes del armado ayuda a que mantengan su forma y facilita el baño de chocolate.

Buscar tamaños parejos: formar discos similares permite que los alfajores queden prolijos y que el relleno se distribuya mejor.

No excederse con el relleno: colocar suficiente dulce de leche para que quede cremoso, pero sin que se desborde al unir las tapas.

Derretir el chocolate con cuidado: si se utiliza microondas, hacerlo en intervalos cortos y revolver para evitar que se queme.

Dejar solidificar completamente: una vez bañados, esperar hasta que la cobertura esté firme antes de manipularlos o servirlos.