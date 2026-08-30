Alfajores de nuez: receta que se hace en pocos minutos y acompañan muy bien los mates
Una preparación sencilla para hacer en casa, con una masa suave, el sabor característico de las nueces y un relleno dulce que los convierte en una opción irresistible para la merienda.
Los alfajores de nuez son una alternativa ideal para quienes buscan preparar un dulce casero diferente a los clásicos de maicena o de chocolate. La combinación de una masa tierna con el sabor y la textura de las nueces da como resultado unas galletitas suaves, aromáticas y perfectas para la merienda.
Además de ser una receta sencilla, permiten jugar con distintos rellenos y coberturas según el gusto de cada uno. Dulce de leche, chocolate o azúcar impalpable son algunas opciones que pueden completarlos y convertirlos en un postre especial para compartir.
¿Cómo preparar unos deliciosos alfajores de nuez para la merienda?
Para lograr un buen resultado, es importante no excederse con la cocción: los alfajores deben conservar una textura suave y apenas dorada en los bordes. Una vez fríos, se pueden rellenar y decorar, y quedan listos para disfrutar junto a un café, unos mates o como algo dulce después de una comida.
Ingredientes:
- 150 gramos de azúcar
- 150 gramos de manteca
- 100 gramos de nueces
- Ralladura de 1/2 limón
- 50 gramos de miel
- 120 gramos de huevo (2 unidades)
- 20 gramos de cacao amargo
- 400 gramos de harina 0000
- 100 gramos de almidón de maíz
- 50 cc de agua
- 1 cucharadita de bicarbonato de sodio
- Dulce de leche c/n
- Glaseado (opcional)
Preparación:
- Batir la manteca a temperatura ambiente junto con el azúcar hasta obtener una preparación cremosa.
- Incorporar la miel, los huevos y la ralladura de limón. Mezclar hasta integrar.
- Procesar o picar finamente las nueces y agregarlas a la preparación.
- Tamizar la harina, el almidón de maíz, el cacao amargo y el bicarbonato de sodio. Incorporarlos de a poco a la mezcla.
- Añadir el agua y unir los ingredientes hasta formar una masa homogénea, evitando amasar en exceso.
- Envolver la masa y llevarla a la heladera durante aproximadamente 30 minutos.
- Estirar la masa sobre una superficie enharinada hasta alcanzar unos 5 milímetros de espesor y cortar las tapas con un cortante circular.
- Colocar las tapas en una placa para horno y cocinar en horno precalentado a 180 °C durante aproximadamente 10 a 12 minutos. No deben quedar demasiado doradas.
- Retirar y dejar enfriar por completo antes de rellenar y armar los alfajores. Cubrirlos con un delicioso glaseado y a disfrutar.
¿Cómo preparar el glaseado para los alfajores de nuez?
Ingredientes:
- 200 gramos de azúcar impalpable
- 1 clara de huevo
- 1 cucharada de jugo de limón
- Agua, cantidad necesaria
Preparación:
- Colocar el azúcar impalpable en un bowl y agregar la clara de huevo.
- Incorporar el jugo de limón y mezclar hasta obtener un glaseado liso y espeso.
- Si queda demasiado denso, sumar unas gotas de agua hasta conseguir una consistencia que permita cubrir los alfajores sin que el glaseado se escurra demasiado.
- Una vez que las tapas estén frías y rellenas, bañarlas o cubrirlas con el glaseado.
- Dejar reposar a temperatura ambiente hasta que la cobertura se seque y quede firme.