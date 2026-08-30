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Domingo, 30 de agosto de 2026

Firme junto al pueblo
SABROSO

Alfajores de nuez: receta que se hace en pocos minutos y acompañan muy bien los mates

Una preparación sencilla para hacer en casa, con una masa suave, el sabor característico de las nueces y un relleno dulce que los convierte en una opción irresistible para la merienda.

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Los alfajores de nuez son una alternativa ideal para quienes buscan preparar un dulce casero diferente a los clásicos de maicena o de chocolate. La combinación de una masa tierna con el sabor y la textura de las nueces da como resultado unas galletitas suaves, aromáticas y perfectas para la merienda.

Además de ser una receta sencilla, permiten jugar con distintos rellenos y coberturas según el gusto de cada uno. Dulce de leche, chocolate o azúcar impalpable son algunas opciones que pueden completarlos y convertirlos en un postre especial para compartir.

¿Cómo preparar unos deliciosos alfajores de nuez para la merienda?

¿Cómo preparar unos deliciosos alfajores de nuez para la merienda?

¿Cómo preparar unos deliciosos alfajores de nuez para la merienda?

Para lograr un buen resultado, es importante no excederse con la cocción: los alfajores deben conservar una textura suave y apenas dorada en los bordes. Una vez fríos, se pueden rellenar y decorar, y quedan listos para disfrutar junto a un café, unos mates o como algo dulce después de una comida.

Ingredientes:

  • 150 gramos de azúcar
  • 150 gramos de manteca
  • 100 gramos de nueces
  • Ralladura de 1/2 limón
  • 50 gramos de miel
  • 120 gramos de huevo (2 unidades)
  • 20 gramos de cacao amargo
  • 400 gramos de harina 0000
  • 100 gramos de almidón de maíz
  • 50 cc de agua
  • 1 cucharadita de bicarbonato de sodio
  • Dulce de leche c/n
  • Glaseado (opcional)


Preparación:

  1. Batir la manteca a temperatura ambiente junto con el azúcar hasta obtener una preparación cremosa.
  2. Incorporar la miel, los huevos y la ralladura de limón. Mezclar hasta integrar.
  3. Procesar o picar finamente las nueces y agregarlas a la preparación.
  4. Tamizar la harina, el almidón de maíz, el cacao amargo y el bicarbonato de sodio. Incorporarlos de a poco a la mezcla.
  5. Añadir el agua y unir los ingredientes hasta formar una masa homogénea, evitando amasar en exceso.
  6. Envolver la masa y llevarla a la heladera durante aproximadamente 30 minutos.
  7. Estirar la masa sobre una superficie enharinada hasta alcanzar unos 5 milímetros de espesor y cortar las tapas con un cortante circular.
  8. Colocar las tapas en una placa para horno y cocinar en horno precalentado a 180 °C durante aproximadamente 10 a 12 minutos. No deben quedar demasiado doradas.
  9. Retirar y dejar enfriar por completo antes de rellenar y armar los alfajores. Cubrirlos con un delicioso glaseado y a disfrutar. 

¿Cómo preparar el glaseado para los alfajores de nuez?

Ingredientes:

  • 200 gramos de azúcar impalpable
  • 1 clara de huevo
  • 1 cucharada de jugo de limón
  • Agua, cantidad necesaria


Preparación:

  1. Colocar el azúcar impalpable en un bowl y agregar la clara de huevo.
  2. Incorporar el jugo de limón y mezclar hasta obtener un glaseado liso y espeso.
  3. Si queda demasiado denso, sumar unas gotas de agua hasta conseguir una consistencia que permita cubrir los alfajores sin que el glaseado se escurra demasiado.
  4. Una vez que las tapas estén frías y rellenas, bañarlas o cubrirlas con el glaseado.
  5. Dejar reposar a temperatura ambiente hasta que la cobertura se seque y quede firme.
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