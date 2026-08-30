Alfajores de nuez: receta que se hace en pocos minutos y acompañan muy bien los mates

Los alfajores de nuez son una alternativa ideal para quienes buscan preparar un dulce casero diferente a los clásicos de maicena o de chocolate. La combinación de una masa tierna con el sabor y la textura de las nueces da como resultado unas galletitas suaves, aromáticas y perfectas para la merienda.

Además de ser una receta sencilla, permiten jugar con distintos rellenos y coberturas según el gusto de cada uno. Dulce de leche, chocolate o azúcar impalpable son algunas opciones que pueden completarlos y convertirlos en un postre especial para compartir.

¿Cómo preparar unos deliciosos alfajores de nuez para la merienda?





¿Cómo preparar unos deliciosos alfajores de nuez para la merienda?

Para lograr un buen resultado, es importante no excederse con la cocción: los alfajores deben conservar una textura suave y apenas dorada en los bordes. Una vez fríos, se pueden rellenar y decorar, y quedan listos para disfrutar junto a un café, unos mates o como algo dulce después de una comida.

Ingredientes:





150 gramos de azúcar

150 gramos de manteca

100 gramos de nueces

Ralladura de 1/2 limón

50 gramos de miel

120 gramos de huevo (2 unidades)

20 gramos de cacao amargo

400 gramos de harina 0000

100 gramos de almidón de maíz

50 cc de agua

1 cucharadita de bicarbonato de sodio

Dulce de leche c/n

Glaseado (opcional)





Preparación:

Batir la manteca a temperatura ambiente junto con el azúcar hasta obtener una preparación cremosa. Incorporar la miel, los huevos y la ralladura de limón. Mezclar hasta integrar. Procesar o picar finamente las nueces y agregarlas a la preparación. Tamizar la harina, el almidón de maíz, el cacao amargo y el bicarbonato de sodio. Incorporarlos de a poco a la mezcla. Añadir el agua y unir los ingredientes hasta formar una masa homogénea, evitando amasar en exceso. Envolver la masa y llevarla a la heladera durante aproximadamente 30 minutos. Estirar la masa sobre una superficie enharinada hasta alcanzar unos 5 milímetros de espesor y cortar las tapas con un cortante circular. Colocar las tapas en una placa para horno y cocinar en horno precalentado a 180 °C durante aproximadamente 10 a 12 minutos. No deben quedar demasiado doradas. Retirar y dejar enfriar por completo antes de rellenar y armar los alfajores. Cubrirlos con un delicioso glaseado y a disfrutar.

¿Cómo preparar el glaseado para los alfajores de nuez?



Ingredientes:





200 gramos de azúcar impalpable

1 clara de huevo

1 cucharada de jugo de limón

Agua, cantidad necesaria





Preparación: