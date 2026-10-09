Antídoto contra el frío: un corte de carne económico que se hace en olla y queda como una manteca

Cuando las temperaturas comienzan a bajar, las comidas calientes y abundantes vuelven a convertirse en protagonistas de la mesa familiar.

En este contexto, existe un corte de carne vacuna que se destaca por su sabor intenso, textura gelatinosa y su capacidad para quedar extremadamente tierno después de varias horas de cocción.

Además de ser una opción versátil para diferentes recetas, puede conseguirse a un precio conveniente y aprovechar los descuentos de Cuenta DNI para reducir todavía más el gasto.

La cocción lenta y a fuego bajo es fundamental para conseguir que quede tan tierno que se desprenda fácilmente.

El corte de carne ideal para cocinar en olla

El garrón con hueso es un corte vacuno que se obtiene de la parte inferior de las patas del animal y se caracteriza por tener una importante cantidad de tejido conectivo y un hueso central.

Una de sus principales virtudes es que resulta especialmente adecuado para las cocciones prolongadas y a fuego bajo, ya que inicialmente puede presentar una textura firme y el calor lo transforma progresivamente.

Finalmente, se obtiene una carne tierna, jugosa y que se desprende fácilmente del hueso. Por este motivo, es ideal para estofados, guisos y preparaciones con verduras.

Desde guisos tradicionales hasta estofados y pastas, el garrón con hueso permite preparar platos abundantes y llenos de sabor.

¿Cómo comprar garrón con hueso con un 20% de descuento?

Cuenta DNI, la billetera digital del Banco Provincia, ofrece durante octubre de 2026 un 20% de descuento en comercios de cercanía adheridos, incluidas las carnicerías.

La promoción está disponible de lunes a viernes y tiene un tope de reintegro de $6.000 semanales por persona, que se alcanza con compras de $30.000.

Cuenta DNI permite ahorrar en la compra de carne vacuna gracias a sus descuentos en carnicerías adheridas, una oportunidad para cuidar el bolsillo sin resignar sabor.

Si se toma como referencia un precio estimado de $15.000 para el garrón con hueso, el beneficio permite ahorrar $3.000. De esta manera, el costo final sería de $12.000, siempre que el comercio participe de la promoción.

Cabe destacar que, para acceder al descuento, es necesario pagar desde la aplicación Cuenta DNI, utilizando dinero disponible en la cuenta mediante QR o Clave DNI en comercios adheridos.

Con el 20% de descuento de Cuenta DNI, una compra de carne de $15.000 puede terminar costando $12.000 en comercios adheridos.

¿Cómo cocinar el garrón con hueso para que quede como una manteca?

El secreto para conseguir una carne extremadamente tierna está en la cocción lenta, la humedad y la temperatura moderada. Estos consejos permiten aprovechar sus características y conseguir un resultado jugoso.

Sellar la carne: dorar las piezas en una olla con un poco de aceite para desarrollar sabor antes de incorporar los demás ingredientes. Agregar líquido: utilizar caldo, agua o salsa de tomate para mantener la humedad y evitar que la preparación se seque. Cocinar a fuego bajo: dejar entre 2 y 3 horas, aproximadamente, con la olla tapada y un hervor muy suave, hasta que la carne se desprenda fácilmente del hueso. Incorporar verduras: sumar cebolla, zanahoria, ajo, puerro y laurel para enriquecer el sabor de la preparación. Controlar la cocción: revisar periódicamente el nivel de líquido y agregar más caldo caliente cuando sea necesario, sin subir demasiado el fuego.

Un corte de carne ideal para cocinar a fuego lento: queda tierno, jugoso y se convierte en una alternativa perfecta para los días fríos.

Recetas con garrón con hueso: cinco opciones fáciles y rendidoras