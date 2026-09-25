Barato, sabroso y versátil: el corte de pollo que no puede faltar en tu cocina
Es ideal para preparar al horno, a la parrilla o en guisos, gracias a que su contenido graso le permite conservar la jugosidad incluso durante cocciones prolongadas.
A la hora de organizar el menú semanal, el pollo aparece como uno de los grandes aliados de la economía familiar porque ofrece platos abundantes y nutritivos sin necesidad de recurrir a ingredientes costosos.
Entre sus diferentes piezas, existe una opción que se destaca por su textura tierna, jugosidad y capacidad para absorber los sabores de condimentos y marinadas.
Además, se puede cocinar al horno, a la parrilla, en una olla o incluso en una sartén, convirtiéndose en una alternativa ideal para resolver tanto almuerzos como cenas.
Una opción económica, jugosa y llena de sabor
Los muslos de pollo son una de las piezas más apreciadas. Se encuentran en la parte superior de las patas del ave y contienen una proporción de grasa ligeramente mayor que otros cortes.
Una de sus principales virtudes es que resultan especialmente tiernos y jugosos, incluso cuando se someten a preparaciones prolongadas.
Además, su carne absorbe muy bien los condimentos, las hierbas aromáticas y las marinadas, por lo que pueden utilizarse en recetas sencillas o elaboraciones que requieren varias horas de cocción.
A diferencia de la pechuga, que es más magra y puede secarse fácilmente si se cocina demasiado, el muslo conserva mejor su textura gracias a su contenido graso.
Por otra parte, ofrece una mayor cantidad de carne que las alitas y permite preparar porciones individuales abundantes, especialmente cuando se combina con verduras, arroz o papas.
¿Cómo comprar muslos de pollo con un 20% de descuento?
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Por ejemplo, si el kilo de muslos de pollo cuesta en promedio $6.000, con el beneficio se obtiene una devolución de $1.200, por lo que el precio final queda en $4.800.
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Recetas con muslos de pollo: opciones fáciles y rendidoras
Gracias a su versatilidad, esta pieza puede convertirse en la protagonista de numerosas preparaciones caseras. Algunas alternativas son:
- Muslos al horno con papas: una receta clásica que puede condimentarse con ajo, limón, romero y pimentón.
- Pollo a la cacerola: ideal para cocinar lentamente con cebolla, zanahoria, tomate y caldo.
- Muslos a la mostaza: una preparación cremosa que combina muy bien con arroz blanco o puré.
- Pollo a la parrilla: una alternativa para disfrutar de una carne dorada por fuera y jugosa por dentro.
- Muslos al limón y ajo: una receta sencilla que requiere pocos ingredientes y aporta un sabor intenso.
- Pollo desmenuzado: después de cocinarlo y retirar los huesos, puede utilizarse como relleno de empanadas, tartas, sándwiches o tacos.