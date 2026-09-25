Barato, sabroso y versátil: el corte de pollo que no puede faltar en tu cocina

A la hora de organizar el menú semanal, el pollo aparece como uno de los grandes aliados de la economía familiar porque ofrece platos abundantes y nutritivos sin necesidad de recurrir a ingredientes costosos.

Entre sus diferentes piezas, existe una opción que se destaca por su textura tierna, jugosidad y capacidad para absorber los sabores de condimentos y marinadas.

Además, se puede cocinar al horno, a la parrilla, en una olla o incluso en una sartén, convirtiéndose en una alternativa ideal para resolver tanto almuerzos como cenas.

Gracias a su textura tierna y su sabor intenso, esta pieza se adapta a diferentes preparaciones y combina muy bien con hierbas aromáticas.

Una opción económica, jugosa y llena de sabor

Los muslos de pollo son una de las piezas más apreciadas. Se encuentran en la parte superior de las patas del ave y contienen una proporción de grasa ligeramente mayor que otros cortes.

Una de sus principales virtudes es que resultan especialmente tiernos y jugosos, incluso cuando se someten a preparaciones prolongadas.

Además, su carne absorbe muy bien los condimentos, las hierbas aromáticas y las marinadas, por lo que pueden utilizarse en recetas sencillas o elaboraciones que requieren varias horas de cocción.

Este corte se destaca por su rendimiento y versatilidad, convirtiéndose en una alternativa práctica para organizar las comidas de toda la semana.

A diferencia de la pechuga, que es más magra y puede secarse fácilmente si se cocina demasiado, el muslo conserva mejor su textura gracias a su contenido graso.

Por otra parte, ofrece una mayor cantidad de carne que las alitas y permite preparar porciones individuales abundantes, especialmente cuando se combina con verduras, arroz o papas.

La cocción lenta permite que la carne absorba los sabores de los condimentos y conserve su ternura, incluso en preparaciones prolongadas.

¿Cómo comprar muslos de pollo con un 20% de descuento?

Para quienes buscan reducir los gastos de alimentación, Cuenta DNI, la billetera virtual del Banco Provincia, ofrece durante septiembre un 20% de descuento en carnicerías, granjas y comercios de cercanía adheridos.

La promoción está disponible de lunes a viernes de septiembre. Cuenta con un tope de reintegro de $6.000 semanales por persona y se acredita dentro de los primeros diez días hábiles posteriores a la compra.

La billetera digital del Banco Provincia permite ahorrar un 20% en carnicerías y granjas adheridas durante septiembre.

Por ejemplo, si el kilo de muslos de pollo cuesta en promedio $6.000, con el beneficio se obtiene una devolución de $1.200, por lo que el precio final queda en $4.800.

Cabe destacar que, para acceder a la promoción, es necesario abonar mediante las funcionalidades habilitadas de Cuenta DNI: QR con dinero en cuenta, link de pago o Clave DNI en terminales Posnet y Payway, además de Cuenta DNI Comercios.

El beneficio del Banco Provincia permite reducir el gasto en productos de granja y aprovechar importantes ahorros en las compras semanales.

Recetas con muslos de pollo: opciones fáciles y rendidoras

Gracias a su versatilidad, esta pieza puede convertirse en la protagonista de numerosas preparaciones caseras. Algunas alternativas son: