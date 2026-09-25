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Viernes, 25 de septiembre de 2026

Firme junto al pueblo
ALIADO

Barato, sabroso y versátil: el corte de pollo que no puede faltar en tu cocina

Es ideal para preparar al horno, a la parrilla o en guisos, gracias a que su contenido graso le permite conservar la jugosidad incluso durante cocciones prolongadas.

MBurczynsky
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A la hora de organizar el menú semanal, el pollo aparece como uno de los grandes aliados de la economía familiar porque ofrece platos abundantes y nutritivos sin necesidad de recurrir a ingredientes costosos.

Entre sus diferentes piezas, existe una opción que se destaca por su textura tierna, jugosidad y capacidad para absorber los sabores de condimentos y marinadas. 

Además, se puede cocinar al horno, a la parrilla, en una olla o incluso en una sartén, convirtiéndose en una alternativa ideal para resolver tanto almuerzos como cenas.

&nbsp;Gracias a su textura tierna y su sabor intenso, esta pieza se adapta a diferentes preparaciones y combina muy bien con hierbas aromáticas.&nbsp;
 Gracias a su textura tierna y su sabor intenso, esta pieza se adapta a diferentes preparaciones y combina muy bien con hierbas aromáticas. 

Una opción económica, jugosa y llena de sabor

Los muslos de pollo son una de las piezas más apreciadas. Se encuentran en la parte superior de las patas del ave y contienen una proporción de grasa ligeramente mayor que otros cortes.

Una de sus principales virtudes es que resultan especialmente tiernos y jugosos, incluso cuando se someten a preparaciones prolongadas.

Además, su carne absorbe muy bien los condimentos, las hierbas aromáticas y las marinadas, por lo que pueden utilizarse en recetas sencillas o elaboraciones que requieren varias horas de cocción.

&nbsp; Este corte se destaca por su rendimiento y versatilidad, convirtiéndose en una alternativa práctica para organizar las comidas de toda la semana.&nbsp;
  Este corte se destaca por su rendimiento y versatilidad, convirtiéndose en una alternativa práctica para organizar las comidas de toda la semana. 

A diferencia de la pechuga, que es más magra y puede secarse fácilmente si se cocina demasiado, el muslo conserva mejor su textura gracias a su contenido graso

Por otra parte, ofrece una mayor cantidad de carne que las alitas y permite preparar porciones individuales abundantes, especialmente cuando se combina con verduras, arroz o papas.

La cocción lenta permite que la carne absorba los sabores de los condimentos y conserve su ternura, incluso en preparaciones prolongadas.

La cocción lenta permite que la carne absorba los sabores de los condimentos y conserve su ternura, incluso en preparaciones prolongadas.

¿Cómo comprar muslos de pollo con un 20% de descuento?

Para quienes buscan reducir los gastos de alimentación, Cuenta DNI, la billetera virtual del Banco Provincia, ofrece durante septiembre un 20% de descuento en carnicerías, granjas y comercios de cercanía adheridos.

La promoción está disponible de lunes a viernes de septiembre. Cuenta con un tope de reintegro de $6.000 semanales por persona y se acredita dentro de los primeros diez días hábiles posteriores a la compra.

&nbsp;La billetera digital del Banco Provincia permite ahorrar un 20% en carnicerías y granjas adheridas durante septiembre.&nbsp;
 La billetera digital del Banco Provincia permite ahorrar un 20% en carnicerías y granjas adheridas durante septiembre. 

Por ejemplo, si el kilo de muslos de pollo cuesta en promedio $6.000, con el beneficio se obtiene una devolución de $1.200, por lo que el precio final queda en $4.800

Cabe destacar que, para acceder a la promoción, es necesario abonar mediante las funcionalidades habilitadas de Cuenta DNI: QR con dinero en cuenta, link de pago o Clave DNI en terminales Posnet y Payway, además de Cuenta DNI Comercios. 

&nbsp; El beneficio del Banco Provincia permite reducir el gasto en productos de granja y aprovechar importantes ahorros en las compras semanales.&nbsp;
  El beneficio del Banco Provincia permite reducir el gasto en productos de granja y aprovechar importantes ahorros en las compras semanales. 

Recetas con muslos de pollo: opciones fáciles y rendidoras

Gracias a su versatilidad, esta pieza puede convertirse en la protagonista de numerosas preparaciones caseras. Algunas alternativas son:

  • Muslos al horno con papas: una receta clásica que puede condimentarse con ajo, limón, romero y pimentón.
  • Pollo a la cacerola: ideal para cocinar lentamente con cebolla, zanahoria, tomate y caldo.
  • Muslos a la mostaza: una preparación cremosa que combina muy bien con arroz blanco o puré.
  • Pollo a la parrilla: una alternativa para disfrutar de una carne dorada por fuera y jugosa por dentro.
  • Muslos al limón y ajo: una receta sencilla que requiere pocos ingredientes y aporta un sabor intenso.
  • Pollo desmenuzado: después de cocinarlo y retirar los huesos, puede utilizarse como relleno de empanadas, tartas, sándwiches o tacos.
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