UNA BOMBA
Berlinesas rellenas: una receta exquisita y bien esponjosa para degustar con los mates
Una preparación dulce, suave y fácil de hacer en casa, ideal para acompañar la merienda y disfrutar junto a la infusión.
Las berlinesas se caracterizan por su masa suave y esponjosa, además de un relleno dulce que las convierte en una receta irresistible para acompañar los mates.
Con algunos ingredientes y siguiendo unos simples pasos, es posible preparar en casa estas piezas doradas, ideales para disfrutar recién hechas durante la tarde.
¿Cómo preparar unas ricas berlinesas y sorprender a tus invitados en la merienda?
Las berlinesas tienen origen alemán y llegaron a distintos países de Sudamérica con la inmigración europea, donde adoptaron nuevas versiones y nombres según cada región.
Ingredientes
- 500 gramos de harina 0000
- 25 gramos de levadura fresca
- 100 gramos de azúcar
- 2 huevos
- 200 mililitros de leche tibia
- 50 gramos de manteca
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- Una pizca de sal
- Aceite para freír
- Dulce de leche o crema pastelera, para rellenar
- Azúcar impalpable, para decorar
Preparación
- Colocar la harina en un recipiente y formar un hueco en el centro. Agregar la levadura, el azúcar, los huevos, la leche tibia, la vainilla y la sal.
- Incorporar la manteca blanda y amasar hasta obtener una masa suave y elástica. Cubrir y dejar reposar hasta que duplique su tamaño.
- Dividir la masa en porciones, formar bollitos y colocarlos sobre una superficie enharinada. Dejar levar nuevamente durante unos 30 minutos.
- Calentar abundante aceite y freír las berlinesas a temperatura media, girándolas para que se doren de manera pareja.
- Retirar y colocar sobre papel absorbente. Una vez frías, hacer un pequeño corte y rellenar con dulce de leche o crema pastelera.
- Espolvorear con azúcar impalpable y servir.