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Domingo, 4 de octubre de 2026

Firme junto al pueblo
UNA BOMBA

Berlinesas rellenas: una receta exquisita y bien esponjosa para degustar con los mates

Una preparación dulce, suave y fácil de hacer en casa, ideal para acompañar la merienda y disfrutar junto a la infusión.

Candela Lederer
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Las berlinesas se caracterizan por su masa suave y esponjosa, además de un relleno dulce que las convierte en una receta irresistible para acompañar los mates.

Con algunos ingredientes y siguiendo unos simples pasos, es posible preparar en casa estas piezas doradas, ideales para disfrutar recién hechas durante la tarde.                             

¿Cómo preparar unas ricas berlinesas y sorprender a tus invitados en la merienda?

¿Cómo preparar unas ricas berlinesas y sorprender a tus invitados en la merienda?

¿Cómo preparar unas ricas berlinesas y sorprender a tus invitados en la merienda?

 Las berlinesas tienen origen alemán y llegaron a distintos países de Sudamérica con la inmigración europea, donde adoptaron nuevas versiones y nombres según cada región. 

Ingredientes

  • 500 gramos de harina 0000
  • 25 gramos de levadura fresca
  • 100 gramos de azúcar
  • 2 huevos
  • 200 mililitros de leche tibia
  • 50 gramos de manteca
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla
  • Una pizca de sal
  • Aceite para freír
  • Dulce de leche o crema pastelera, para rellenar
  • Azúcar impalpable, para decorar

Preparación

  • Colocar la harina en un recipiente y formar un hueco en el centro. Agregar la levadura, el azúcar, los huevos, la leche tibia, la vainilla y la sal.
  • Incorporar la manteca blanda y amasar hasta obtener una masa suave y elástica. Cubrir y dejar reposar hasta que duplique su tamaño.
  • Dividir la masa en porciones, formar bollitos y colocarlos sobre una superficie enharinada. Dejar levar nuevamente durante unos 30 minutos.
  • Calentar abundante aceite y freír las berlinesas a temperatura media, girándolas para que se doren de manera pareja.
  • Retirar y colocar sobre papel absorbente. Una vez frías, hacer un pequeño corte y rellenar con dulce de leche o crema pastelera.
  • Espolvorear con azúcar impalpable y servir.

Trucos para que las berlinesas salgan esponjosas por dentro y crujientes por fuera

  • Respetar los tiempos de levado es fundamental. La masa debe duplicar su volumen antes de formar las berlinesas y volver a levar una vez armados los bollitos.
  • Evitar sumar demasiada harina durante el amasado, ya que una masa muy seca puede hacer que el resultado sea pesado y poco esponjoso.
  • Mantener el aceite a temperatura media. Si está demasiado caliente, se dorarán rápidamente por fuera pero pueden quedar crudas en el interior.
  • Freírlas en tandas pequeñas para evitar que la temperatura del aceite baje demasiado y lograr una cocción pareja.
  • Escurrirlas sobre papel absorbente apenas salen del aceite y dejarlas enfriar antes de rellenarlas, para que mantengan mejor su textura.
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