Berlinesas rellenas: una receta exquisita y bien esponjosa para degustar con los mates

Las berlinesas se caracterizan por su masa suave y esponjosa, además de un relleno dulce que las convierte en una receta irresistible para acompañar los mates.

Con algunos ingredientes y siguiendo unos simples pasos, es posible preparar en casa estas piezas doradas, ideales para disfrutar recién hechas durante la tarde.

¿Cómo preparar unas ricas berlinesas y sorprender a tus invitados en la merienda?

¿Cómo preparar unas ricas berlinesas y sorprender a tus invitados en la merienda?

Las berlinesas tienen origen alemán y llegaron a distintos países de Sudamérica con la inmigración europea, donde adoptaron nuevas versiones y nombres según cada región.

Ingredientes

500 gramos de harina 0000

25 gramos de levadura fresca

100 gramos de azúcar

2 huevos

200 mililitros de leche tibia

50 gramos de manteca

1 cucharadita de esencia de vainilla

Una pizca de sal

Aceite para freír

Dulce de leche o crema pastelera, para rellenar

Azúcar impalpable, para decorar

Preparación

Colocar la harina en un recipiente y formar un hueco en el centro. Agregar la levadura, el azúcar, los huevos, la leche tibia, la vainilla y la sal.

Incorporar la manteca blanda y amasar hasta obtener una masa suave y elástica. Cubrir y dejar reposar hasta que duplique su tamaño.

Dividir la masa en porciones, formar bollitos y colocarlos sobre una superficie enharinada. Dejar levar nuevamente durante unos 30 minutos.

Calentar abundante aceite y freír las berlinesas a temperatura media, girándolas para que se doren de manera pareja.

Retirar y colocar sobre papel absorbente. Una vez frías, hacer un pequeño corte y rellenar con dulce de leche o crema pastelera.

Espolvorear con azúcar impalpable y servir.

Trucos para que las berlinesas salgan esponjosas por dentro y crujientes por fuera

Respetar los tiempos de levado es fundamental. La masa debe duplicar su volumen antes de formar las berlinesas y volver a levar una vez armados los bollitos.

Evitar sumar demasiada harina durante el amasado, ya que una masa muy seca puede hacer que el resultado sea pesado y poco esponjoso.

Mantener el aceite a temperatura media. Si está demasiado caliente, se dorarán rápidamente por fuera pero pueden quedar crudas en el interior.

Freírlas en tandas pequeñas para evitar que la temperatura del aceite baje demasiado y lograr una cocción pareja.

Escurrirlas sobre papel absorbente apenas salen del aceite y dejarlas enfriar antes de rellenarlas, para que mantengan mejor su textura.