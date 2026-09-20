Bocaditos glaseados de dulce de leche: Un clásico cordobés para tentar a los más golosos

Los bocaditos glaseados de dulce de leche son conocidos en Córdoba como colaciones, un dulce tradicional que se reconoce por su forma pequeña, su masa fina y el abundante relleno que queda en el centro.

La cobertura de glasé es otro de sus rasgos más característicos y le aporta ese toque especial que lo caracteriza. Aunque suelen encontrarse en panaderías y casas de productos regionales, también se pueden preparar en casa con una receta muy sencilla.

Con masa de tarta como base, dulce de leche y unos pocos ingredientes más, es posible tener una versión casera lista en pocos minutos.}

¿Cómo preparar los bocaditos glaseados de dulce de leche y sorprender a tus invitados?

¿Cómo preparar los bocaditos glaseados de dulce de leche y sorprender a tus invitados?

Ingredientes

1 tapa de masa de tarta

300 gramos de dulce de leche repostero

150 gramos de azúcar impalpable

2 cucharadas de agua

1 cucharadita de jugo de limón

1 huevo

Paso a paso