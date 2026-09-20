UNA DELICIA
Bocaditos glaseados de dulce de leche: Un clásico cordobés para tentar a los más golosos
Una receta sencilla que permite transformar una tapa de tarta en un bocado dulce en cuestión de minutos, con un relleno bien cremoso y una cobertura suave ideal para acompañar los mates.
Los bocaditos glaseados de dulce de leche son conocidos en Córdoba como colaciones, un dulce tradicional que se reconoce por su forma pequeña, su masa fina y el abundante relleno que queda en el centro.
La cobertura de glasé es otro de sus rasgos más característicos y le aporta ese toque especial que lo caracteriza. Aunque suelen encontrarse en panaderías y casas de productos regionales, también se pueden preparar en casa con una receta muy sencilla.
Con masa de tarta como base, dulce de leche y unos pocos ingredientes más, es posible tener una versión casera lista en pocos minutos.}
¿Cómo preparar los bocaditos glaseados de dulce de leche y sorprender a tus invitados?
Ingredientes
- 1 tapa de masa de tarta
- 300 gramos de dulce de leche repostero
- 150 gramos de azúcar impalpable
- 2 cucharadas de agua
- 1 cucharadita de jugo de limón
- 1 huevo
Paso a paso
- Extender la masa de tarta sobre la mesada y cortar círculos pequeños con un cortante o un vaso. Colocarlos sobre una placa y pincharlos suavemente con un tenedor para evitar que se inflen demasiado durante la cocción.
- Pintar cada círculo con huevo batido y llevarlos a un horno precalentado a temperatura media. Cocinar durante unos minutos, hasta que la masa esté apenas dorada. Retirar y dejar enfriar por completo antes de rellenar.
- Colocar una buena cantidad de dulce de leche repostero sobre cada base. Se puede distribuir con una manga para que quede más prolijo, aunque también se puede hacer con una cuchara.
- Para preparar el glasé, colocar el azúcar impalpable en un recipiente y agregar de a poco el agua junto con el jugo de limón. Mezclar hasta obtener una preparación lisa, espesa y fácil de distribuir.
- Cubrir la parte superior de cada bocadito con una capa fina de glasé, procurando que el dulce de leche quede bien cubierto. Dejar reposar unos minutos hasta que la cobertura tome consistencia.
- Una vez que el glasé esté firme, las colaciones cordobesas ya están listas para servir. Son ideales para acompañar el mate y también se pueden guardar en un recipiente cerrado.